Sensasi Menginap di Tengah Hamparan Sawah dan Hutan Ubud

: Ubud terkenal dengan keindahan alamnya yang masih terjaga dengan baik. Beberapa air terjun populer, hamparan sawah hijau, sampai dengan udara yang sejuk nan menyegarkan, tak heran jika kota ini dinobatkan menjadi No. 1 The The 15 Best Cities in Asia by Travel + Leisure.Tidak hanya itu, beberapa makanan khas Bali yang sangat menggugah selera juga tersedia di sini, serta banyak pula sederet seniman Bali berasal dari kota ini, dari yang menghasilkan karya seni lukis, patung, tari, seni ukir, dan masih banyak lagi, sehingga terdapat banyak museum yang menakjubkan, wajar jika Ubud masih menjadi destinasi utama saat berlibur di Bali.Sejuknya Ubud membuatmu tidak akan pernah siap untuk meninggalkannya dan semakin ingin untuk tetap berada di kota ini dalam waktu yang lama. Lebih lagi di sini memiliki banyak hotel, resort, maupun villa yang mampu menyempurnakan waktu berlibur selama berada di sini, salah satunya adalah Dedary Resort.“Dengan konsep Balinese Tropical, Dedary Resort Ubud yang merupakan keluarga baru dari Ini Vie Hospitality menawarkan pengalaman menginap yang tak terlupakan di antara sawah yang subur dan hutan Ubud, jadi pantaslah jika resort ini dinobatkan menjadi Travelers Choice Award 2022 by TripAdvisor," jelas Gratika –Marketing – Branding Manager Ini Vie Hospitality."Resort ini juga memiliki kamar yang menyuguhkan pemandangan pepohonan hijau yang rindang sehingga membuat suasana romantis tercipta dan menyatu dengan indahnya alam Ubud," sambung Gratika.Resort yang ramah dengan alam ini, mempunyai 4 tipe kamar yaitu One Bedroom Villa with Private Pool, One Bedroom Forest View with Private Pool, Two Bedroom Villa with Private Pool, dan Two Bedroom Forest View Villa with Private Pool. Resort ini tidak hanya cocok untuk para pasangan yang sedang berbulan madu, namun juga untuk keluarga yang ingin menghabiskan waktu berliburnya di Ubud.Jika kamu menginap Dedary Resort, kamu hanya membutuhkan 15 menit berkendara menuju pusat Ubud. Baik untuk sekadar berbelanjan di pasar seni Ubud atau mengunjungi Monkey Forest. Destinasi lainnya adalah Tegalalang yaitu ‘instagrammable rice terraces’ yang hanya berjarak 10 menit berkendara dari Dedary Resort.Untuk para pasangan yang sedang berbulan madu, Dedary Resort menyediakan romantic decorations seperti flower decorations di kamar atau kolam renang untuk menambah keromantisan.