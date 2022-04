Ini Rekomendasi Mall dengan Seabrek Program dan Acara Ramadan

Ragam pertunjukan menarik, Catat tanggalnya!

(FIR)

Bulan Suci Ramadan tahun ini di Indonesia terasa berbeda. Tak seperti dua tahun sebelumnya, ada beberapa kelonggaran beraktivitas karena mulai melandainya kasus covid-19, termasuk berbuka puasa.Untuk itu, bagi kamu yang ingin menikmati berbuka puasa di luar, Summarecon Malla Kelapa Gading bisa menjadi destinasi pilihan. Sebab mulai 1 April lalu hingga 8 Mei 2022 mendatang, Summarecon Mall Kelapa Gading punya seabrek acara, tampilan, dan program belanja menarik.Bertemakan Radiance yang berarti cahaya, dekorasi menarik khas Ramadan semakin memeriahkan suasana Mall. Mulai dari hiasan Lampion berbentuk api obor sebagai simbol Hari Kemenangan, hiasan dekorasi yang terinspirasi dari bunga teratai dan hexagram icon islamic, hingga kubah khas Timur Tengah yang berada di seluruh area mall.Atraksi-atraksi hiburan turut dihadirkan dengan berbagai program belanja dan penawaran menarik lainnya. Di antaranya yaitu Femealy Feast, Catch Tupat, Ramadan Presale Voucher, Ramadan Shoptacular, Cotemporer Sufi Dance, Rampak Bedug, Arabian Calligraphy, 1001 Night’s Parade, Saman Dance, Zafin Dance, Y2K, dan Acoustic Band.Selain itu selama bulan suci Ramadan ini, Summarecon Mall Kelapa Gading berbagi takjil kepada 100 pengunjung yang berpuasa. Program berbagi kasih ini dilakukan setiap harinya di area Musala MKG 2 lantai dasar dan Musala MKG 3 lantai 3.“Pada tahun ini diharapkan Summarecon Mall Kelapa Gading dapat turut memeriahkan perayaan bulan suci Ramadan dengan menghadirkan dekorasi khas Timur Tengah, suguhan atraksi hiburan dan berbagai program belanja menarik untuk melengkapi kebutuhan belanja para pengunjung setia Summarecon Mall Kelapa Gading," ujar Willy Effendy, selaku Center Director Summarecon Mall Kelapa Gading."Tentu seluruh acara dan program yang dijalankan tetap mengutamakan protokol kesehatan selaras dengan program Pemerintah. Pengaturan jarak tetap diberlakukan dengan ketat, serta tentunya penggunaan aplikasi Peduli Lindungi menjadi syarat utama bagi pengunjung, agar kita semua dapat terus beraktivitas dengan aman dan nyaman," sambungnya.Selain tema dekorasi, Summarecon Mall Kelapa Gading juga menghadirkan beragam pertunjukan menarik seperti Cotemporer Sufi Dance dan Rampak Bedug pada tanggal 9 & 16 April. Tak kalah menarik penampilan Saman Dance pada 24 April, dan Zafin Dance 23 & 30 April.Hadir pula Arabian Calligraphy pada 10 & 29 April, 1001 Night’s Parade pada 17 April & 1 Mei. Hiburan lainnya juga disuguhkan seperti Y2K Choir pada tanggal 8,15,17,22,23 April & 2 Mei dan Acoustic Band Performance pada 10,15,22,29 April & 2,3,6,7,8 Mei.Masih dalam rangkaian event Ramadan, Summarecon Mall Kelapa Gading juga menghadirkan program belanja bagi member setia MKG Friendship yaitu Femealy Feast pada tanggal 9 April – 1 Mei 2022 (weekends & holidays only) dan Catch Tupat pada tanggal 11 April – 6 Mei 2022 (weekdays only). Kedua program ini memberikan hadiah menarik hanya dengan menukarkan struk pembelanjaan pada hari yang sama yang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ke Counter Customer Care MKG5 dan Pop Up Booth MKG1 lantai 1.Selain itu hadir pula program yang selalu dinanti-nanti yaitu Ramadan Presale Voucher yang akan diselenggarakan pada 25 April 2022. Program pembelian voucher belanja extra bonus 20% ini berlaku khusus untuk member MKG Friendship. Setiap member berkesempatan untuk melakukan pembelian 1 kali, maksimal pembelian Rp2.000.000,- dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.