Menparekraf Luncurkan Program KKN/KKL #DiIndonesiaAja

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno meluncurkan program KKN/KKL (Kuliah Kerja Nyata/Kuliah Kerja Lapangan) #DiIndonesiaAja.Program ini diluncurkan oleh Menparekraf Sandiaga Uno dalam 'The Weekly Brief With Sandi Uno' di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2023). Menparekraf Sandiaga mengatakan program ini diluncurkan untuk mengakselerasi pencapaian target 1,2 miliar-1,4 miliar pergerakan wisatawan nusantara."Ini telah dilaksanakan pada 4 Oktober 2023 dan diikuti oleh sekitar 3.000 mahasiswa di Desa Cibeber, Kabupaten Purwakarta," kata Sandiaga.Program ini, kata Sandiaga, merupakan hasil kolaborasi antara Kemenparekraf dengan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dan Program Studi Sarjana Terapan Usaha Pariwisata Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti."Mudah-mudahan kerja sama ini bisa semakin meningkat di masa mendatang," katanya.Direktur Pemasaran Pariwisata Nusantara Kemenparekraf/Baparekraf Dwi Marhen Yono menambahkan hingga Desember 2023, pihaknya menargetkan bisa mengajak 100 perguruan tinggi untuk berkolaborasi dalam program ini."Semoga kegiatan ini bisa menambah pergerakan wisatawan nusantara," kata Marhen.Sementara itu, Dekan Fakultas Ekonomi UNJ Usep Suhud mengungkapkan program ini memiliki peranan yang penting dalam hal peningkatan angka pergerakan wisatawan nusantara. Ia berharap kolaborasi ini bisa terus berlanjut di masa-masa yang akan datang."Ini ide yang sangat mulia, saya percaya kementerian tidak bisa bekerja sendiri, harus berkolaborasi dengan berbagai macam elemen," kata Usep.