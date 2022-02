Ridwan Kamil Optimistis 40 Juta Wisatawan Bakal ke Jabar pada 2022

(FIR)

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil optimistis 2022 merupakan tahun pemulihan ekonomi pasca-Covid-19. Ia menargetkan, untuk tingkat kunjungan ke Jabar mencapai 40 jutaan wisatawan Pria yang akrab disapa Kang Emil ini berharap pada tahun ini kunjungan wisatawan terus mengalami kenaikan, seperti masa kejayaan wisatawan Jabar pada 2018. Hal ini dikatakan Ridwan Kamil saat menghadiri acara West Java Calender of Event 2022 di Hotel Pullman, Kota Bandung, Selasa 15 Februari 2022."Semoga sumbangan pariwisata Jawa Barat di tahun 2022 bisa meningkat. Target kita antara 36 juta sampai 40 juta wisatawan. Mudah-mudahan terus meningkat, sehingga sampai ke level yang dulu pernah di puncak kejayaan tahun 2018, sekitar 60 jutaan," kata Ridwan Kamil.Ada beberapa indikator yang membuat dirinya optimistis sektor pariwisata bisa bangkit dan meraup banyak wisatawan. Pertama, jika pandemi Covid-19 akibat Omicron segera melandai.Berikutnya adalah pertumbuhan ekonomi Jabar kini sudah mulai kembali 'rebound'. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Jabar tumbuh sebesar 3,74 persen atau membaik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mengalami kontraksi 2,52 persen (year on year/yoy)."Ekonomi kita sudah tumbuh di atas tiga persen. insyaallah, varian Omicron terkendali, dan tingkat keterisian rumah sakit (Bed Occupancy Rate/BOR) tidak terlalu tinggi per harinya, hanya 20 persenan," tutur Kang Emil.