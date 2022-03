10 Fakta Unik Perjalanan Traveloka Selama Satu Dekade

Ilustrasi-Freepik

Jakarta: Tak dipungkiri lagi satu dekade bukan waktu yang sebentar untuk bertajan dan kini bisa menjadi super lifestyle superapp. Sehingga perjalanan yang telah menginjak tahun ke-10 ini menghadirkan 10 fakta.



Berawal cuma menawarkan produk dan layanan yang lengkap, Traveloka kini telah tumbuh sebagai lifestyle superapp yang memberikan solusi perjalanan dan gaya hidup. Bukan hanya bagi konsumen di Indonesia, namun juga konsumen di negara-negara Asia Tenggara lainnya.



Lalu, keunikan apa saja yang mendukung perjalanan Traveloka sejak awal hingga sekarang? Berikut 10 fakta unik transformasi Traveloka sebagai lifestyle superapp:

1. Pengalaman pemesanan tiket pesawat jadi ide awal

Traveloka didirikan pada 29 Februari 2012 oleh Ferry Unardi (CEO & Co-Founder) dan Albert (Co-Founder). Berawal dari pengalaman Ferry Unardi yang mengalami kesulitan dalam memesan tiket pesawat saat merantau di Amerika untuk pulang ke tanah kelahirannya di Padang, Sumatera Barat. Kesulitan tersebut, kemudian dijadikan peluang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mengalami kendala serupa.



Bersama dua temannya, Ferry Unardi menyewa sebuah apartemen di Jakarta untuk memulai usaha. Menggunakan tiga laptop sebagai modal utama, para founders memulai perjalanan Traveloka sebagai metasearch engine untuk pembanding harga tiket pesawat.

2. Burung Godwit

Pengguna Traveloka pasti mengenal logo perusahaan yang identik dengan gambar burung dilengkapi warna putih dan biru. Burung yang bernama Godwit ini menjadi inspirasi bagi Traveloka karena memiliki kemampuan untuk terbang sejauh ribuan kilometer tanpa berhenti sama sekali.



Hal ini dilakukan karena mereka suka berpetualang atau bermigrasi keliling dunia. Karakter ini sesuai dengan visi Traveloka untuk terus 'terbang' jauh ke seluruh dunia, sehingga dapat memberikan kemudahan bagi konsumen di manapun mereka berada.

3. Bermula dari 8 orang hingga tumbuh bersama ribuan karyawan

Pada awal berdiri, Traveloka hanya beranggotakan delapan orang yang terbagi ke dalam beberapa divisi, seperti keuangan, operasional, pemasaran, dan lainnya.



Kini, Traveloka memiliki lebih dari 2.000 talenta-talenta terbaik dari Asia Tenggara, dan kawasan lainnya seperti Eropa dan Amerika, demi mewujudkan komitmen untuk senantiasa menghadirkan kontribusi positif di mana pun Traveloka beroperasi.



Hal ini menjadi fondasi terciptanya inovasi-inovasi yang diterima dengan baik oleh para konsumen, mitra, dan pemangku kepentingan lainnya. Traveloka saat ini memiliki rasio karyawan pria & wanita sebesar 60:40.

4. Hadapi situasi pandemi dengan ragam inovasi

Berbagai inisiatif dan inovasi yang kami lakukan selama pandemi lakukan mencakup

beragam produk dan fitur, seperti: Traveloka Eats Delivery, Traveloka Clean Partners, Traveloka LIVEStyle, Tes Covid-19, Traveloka PayLater Virtual Number, Gold, Serta beberapa fitur lain seperti Online Xperience Tur Virtual, Buy Now Stay Later, Pay Upon Check-In, Easy Reschedule, hingga layanan Orde Now untuk Traveloka Eats.

5. Menjadi perusahaan startup teknologi di Indonesia pertama

Berangkat dari pencapaian dan pengalaman di tanah air, sejak tahun 2015, Traveloka menjadi perusahaan startup teknologi tanah air pertama yang mengembangkan bisnis di luar negara asalnya ke wilayah Asia Tenggara, seperti Vietnam, Thailand, Singapura, Malaysia, dan Filipina.



Pada 2017 lalu, Traveloka menyandang gelar perusahaan Unicorn. Menjadikan Traveloka sebagai technology startup pertama di Indonesia dan Asia Tenggara yang berhasil meraih gelar tersebut.

6. Memiliki lebih dari 20 produk dan layanan

Menawarkan solusi end-to-end dengan portofolio komprehensif dengan lebih dari 20 produk dan layanan di bawah tiga pilar utama: Perjalanan (Travel), Local Services, dan Layanan Keuangan (Financial Services).



Aplikasi Traveloka juga telah diunduh lebih dari 100 juta kali, dan memiliki lebih dari 40 juta pengguna aktif setiap bulannya (Januari 2022). Menjadikan Traveloka sebagai aplikasi pemesanan perjalanan dan gaya hidup paling populer di kawasan Asia Tenggara.

7. Lebih dari sekadar layanan perjalanan

Memahami kebutuhan konsumen yang tidak lagi terbatas hanya pada transportasi dan akomodasi, namun juga layanan penunjang lainnya seperti rekreasi, kuliner, dan layanan keuangan.

8. Tumbuh bersama jutaan mitra di seluruh dunia

Traveloka telah bekerja sama dengan berbagai mitra di seluruh dunia, dengan total lebih dari 1,8 juta mitra akomodasi untuk menyediakan inventori. Bekerja sama dengan 200 maskapai penerbangan dengan layanan penuh (full service carrier), dan maskapai penerbangan bertarif rendah (low-cost carrier), dan masih banyak lagi.

9. Menghadirkan program-program ikonik

Traveloka hadirkan kegiatan pemasaran ikonik tahunan, Traveloka EPIC Sale yang diselenggarakan di Indonesia, Vietnam, dan Singapura.

10. Main game seru

Traveloka mengajak pengguna untuk memiliki interaksi yang lebih seru dan menyenangkan di dalam aplikasi dengan menghadirkan Reward Zone, kumpulan casual games yang bisa dimainkan secara gratis oleh para pengguna. Sejak

diluncurkan pertama kali pada pertengahan Januari 2022, Traveloka Reward Zone telah berkontribusi lebih dari 15% terhadap pertumbuhan pengguna harian di aplikasi Traveloka.



Salah satu game multiplayer pertama Traveloka, Sodaloka. Game ini memiliki lebih dari 500.000 pemain setia sejak pertama diluncurkan pada Oktober 2021. Pada Desember 2021 terdapat "event" Liga Sodaloka yang berhasil

meningkatkan pertumbuhan pengguna harian sebesar 30%.

(FIR)