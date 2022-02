Selebrasi 10 Tahun, Traveloka Beberkan Kunci Sukses

Shirley Lesmana, CMO Traveloka (kiri) dan Terry Santoso, Head of Platform Marketing, Traveloka, di acara konferensi pers perayaan Traveloka 10th Anniversary. (Foto: Traveloka)

Jakarta: Traveloka genap berusia 10 tahun. Inovasi dianggap menjadi kunci sukses untuk bisa bertahan dalam satu dekade ini.



Sejak hadir pada 29 Februari 2012, Traveloka mampu melahirkan berbagai inovasi berbasis teknologi untuk dapat memenuhi kebutuhan perjalanan dan gaya hidup konsumen yang terus berkembang. Bermula dari metasearch engine untuk pembanding harga tiket pesawat, kini Traveloka telah bertransformasi menjadi lifestyle superapp dengan lebih dari 20 produk dan layanan di bawah tiga pilar utama: Perjalanan (Travel), Local Services, dan Layanan Keuangan (Financial Services).



"Inovasi menjadi kunci utama bagi kami sebagai perusahaan teknologi untuk dapat terus berkembang, beradaptasi, dan

menyediakan solusi yang relevan dalam menjawab kebutuhan dan aspirasi konsumen," ujar Albert, Co-Founder, Traveloka dalam perayaan satu dekade Traveloka.



"Selama satu dekade ini, kami telah melahirkan beragam produk dan layanan, menghadirkan kemudahan bagi lebih dari 40 juta konsumen kami," sambungnya.



Traveloka juga menjadi unicorn tanah air pertama yang mengembangkan bisnis di luar negara asalnya, Indonesia. Sejak 2015, Traveloka mengepakkan sayapnya dan menjejakkan kaki di negara-negara lainnya di wilayah Asia Tenggara, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam.



"Pada 2018, kami terus berinovasi dengan meluncurkan layanan Traveloka PayLater. Kemudian menjadi pionir yang memperkenalkan konsep yang dikenal sebagai Buy Now Pay Later (BNPL) ini di Indonesia," terang Albert.



Saat pandemi menghantam, Traveloka mendukung pemerintah seperti membentuk Sentra Vaksinasi Covid-19 di berbagai kota besar, Tes COVID-19, hingga kemudian hadirlah fitur Traveloka Clean Partners.



Dalam perjalanannya di satu tahun terakhir, Traveloka terus memperkuat posisinya sebagai lifestyle superapp dengan menghadirkan beberapa fitur seperti Holiday Stays, QuickRide, Traveloka Eats Delivery, Health, dan Online Xperience yang disematkan pada unit bisnis Local Services.



"Layanan Finansial (Financial Services) pun juga semakin berkembang dengan adanya Traveloka Gold, Traveloka PayLater Virtual Number hingga produk asuransi dengan cakupan yang semakin luas," terang Albert.



Memasuki tahun ke-10, Traveloka menggelar beberapa program promosi bertajuk Salebrat10n dan kampanye Trave10ka Bday Bash. Melalui gelaran Salebrat10n yang didukung oleh Traveloka Clean Partners, pengguna dapat menikmati diskon hingga 70% untuk semua kategori produk dan layanan yang tersedia di aplikasi Traveloka mulai dari 24 Februari - 2 Maret 2022.

(FIR)