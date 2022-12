Bali Night Party Ramaikan Malam Tahun Baru 2023 di Ambhara Hotel

(ROS)

Ambhara Hotel siap mengadakan perayaan pergantian tahun 2023 dengan tema “Bali Night Party.” Kepopuleran Pulau Bali sebagai daerah tujuan wisata dengan kekayaan alam dan keseniannya tak perlu diragukan lagi.Dengan mengusung tema Bali, diharapkan para pengunjung tak perlu berpergian jauh untuk menikmati suasana Bali di Jakarta, tepatnya di Ambhara Hotel Jakarta.Malam Tahun Baru merupakan momen yang dinantikan oleh banyak orang, dengan kebersamaan Tahun Baru bersama keluarga dan orang-orang terdekat, hal tersebut manjadi hal utama untuk Hotel Ambhara berkontribusi dan membantu merayakan momen kehanghatan kebersamaan Tahun Baru kali ini.Restoran Dapur Pelangi, Ambhara Hotel, menyajikan menu asli khas Pulau Dewata di New Year Eve Buffet seperti Ayam betutu,Sate lilit, Nasi kuning Bali, dan menu khas Bali yang lainnya dengan dipadukan dengan bumbu berkualitas dan khas Hotel Ambhara. Tak ketinggalan dessert turut disajikan untuk mewarnai tahun baru.Dengan membayar Rp298 ribu net per orang untuk menikmati New Year Eve Buffet, Anda dapat menikmati hidangan khas Bali sambil menikmati live music hingga menjelang malam pergantian tahun 2023. Tak hanya penampilan band,Ambhara Hotel juga menampilkan penari Bali diiringi DJ cantik yang berasal dari Pulau Dewata.Beragam hidangan tersebut dapat dinikmati dengan berbagai hiburan dan kemeriahan pergantian tahun baru yang berlangsung mulai pukul 19.00 WIB hingga selesai.Tak hanya itu, Ambhara Hotel juga memberikan pelayanan paket menginap malam Tahun Baru, dengan harga mulai dari Rp1.188.000 net per malam untuk tipe room deluxe. Harga tersebut sudah termasuk New Year Eve Buffet dan sarapan pagi untuk dua orang di Dapur Pelangi.Untuk informasi lebih lanjut mengenai perayaan Malam Tahun Baru di Ambhara Hotel, silakan menghubungi team sales Ambhara Hotel di 0877 7788 6898 atau email ke reservasi@ambharahotel.com.