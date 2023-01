Selamat! Medcom.id Juarai Lomba Penulisan Pariwisata Jember

(TIN)

Medcom.id menjuarai salah satu lomba penulisan Pariwisata Jember. Lomba ini merupakan rangkaian dari Hari Ulang Tahun ke-15 Himpunan Anak Media (HAM) yang mengangkat potensi wisata Kabupaten Jember, akhir November lalu.Lomba ini diikuti puluhan media yang melibatkan tiga pihak penjurian. Sementara penyerahan hadiah kepada para pemenang Lomba Penulisan Pariwisata Jember, bertempat di Hotel Dafam Express Jalan Jaksa Jakarta Pusat.Medcom.id melalui jurnalisnya, A. Firdaus dengan mengangkat judul 5 Cara Agar Pariwisata Jember Dapat Bersaing dengan Kabupaten Lain. Keputusan pemenang ini berdasarkan penilaian dari para pengurus HAM.Firdaus mendapatkan hadiah berupa Tiket Pesawat Super Air Jet Jakarta-Denpasar-Jakarta, dan berhak bermalam di Hotel Merusaka Bali.Selain itu, ada juga pemenang Dari penjurian pihak Dafam Hotel Management (DHM) yaitu, Dodi Wiraseto dari Lion Inflight Magz dengan artikel yang mengangkat tema Cokelat. Hadiah yang diberikan DHM berupa tiket pesawat PP Jakarta - Bali – Jakarta.Dodi juga menginap gratis di the Crystal Luxury Bay Resort Nusa Dua - Bali managed by Dafam selama 3 hari 2 malam. Full Board ( BLD for 2 pax ), Antar dan Jemput dari Hotel - AirPort – Hotel dan uang saku.Berikutnya dengan juri dari pihan BIN Cigar Jember, keluar sebagai pemenang Burhan Abe dari Padusi.id dengan artikel Jember Utara dan Che Guevara. Abe berhak bermalam 2 malam 3 hari di Hotel Karma Salak Bogor.