Royal Tulip Geulis Resort & Golf Ajak Kamu Bernostalgia Bareng Kerispatih saat Malam Pergantian Tahun

Kamu sudah punya rencana untuk malam pergantian tahun baru? Jika belum, Royal Tulip Gunung Geulis Resort & Golf punya tawaran yang menarik buatmu.Kamu bisa bersenandung dan bernostalgia, karena Royal Tulip Geulis Resort & Golf bakal mempersembahkan New Year’s Eve Gala Dinner yang bertemakan 'Back to The 80’s'. Cocok banget buat kamu yang memang ingin menghabiskan malam pergantian tahun sambil bernostalgia.Bagi Royal Tulip Geulis Resort & Golf, ini merupakan acara perayaan tahun baru pertama kalinya, setelah dua tahun absen karena Pandemi Covid-19. Demi bisa kembali menyelenggarakan malam tahun baru, Royal Tulip Geulis Resort & Golf pun bakal menampilkan Kerispatih sebagai bintang tamu."Kami sangat antusias untuk merayakan malam pergantian tahun baru 2023 ini bersama Kerispatih setelah 2 tahun belakang kita dilanda pandemi Covid-19," ujar Widya Adi Pamudyanto, General Manager Royal Tulip Gunung Geulis Resort & Golf."Kami sangat optimis bahwa kami akan menghibur para tamu yang datang dengan penampilan Kerispatih dan hiburan pendukung lainnya dan para tamu yang datang juga akan dimanjakan dengan hidangan special yang akan dipersiapkan oleh Executive Chef kami," ucap Adi saat konferensi pers.Adi juga mengatakan, Kerispatih menjadi tamu yang cocok untuk menemani malam pergantian tahun dengan tema 'Back to 80's'. Pasalnya, Kerispatih punya lagu-lagu bertemakan cinta yang sudah diterima masyarakat, dan itu masih terkait dengan lagu-lagu di era 80an yang juga bertemakan cinta.Acara perayaan tahun baru akan dimulai dengan Gala Dinner di LL One Restaurant dan Fire Grill & Bar, disusul oleh penampilan Kerispatih sebagai puncak acara, serta pesta kembang api bakal menjadi penutup di acara tersebut.Kerispatih akan membawakan lagu-lagu terbaiknya dan beberapa lagu dalam serta luar negeri yang populer di era 80-an. Total, bakal ada 10-12 lagu yang akan mereka bawakan."Lagu-lagu yang akan kami bawakan, selain lagu populer era 80-an dari dalam dan luar negeri, kami juga akan membawakan lagu-lagu awal Krispatih dibentuk," ujar Fandie Santoso, vokalis Krispatih."Kami akan memberikan sesuatu yang fresh, seperti memakai kostum yang mungkin tidak pernah kami pakai sebelumya. Jadi lihat saja nanti," terangnya.Sebagai hotel bintang 5, kurang lengkap jika tak membeberkan fasilitas yang ditawarkan selama menikmati malam pergantian tahun. Royal Tulip Gunung Geulis Resort & Golf menawarkan paket menginap spesial 3 hari 2 malam di periode malam tahun baru, mulai dari Rp. 8,500,000 nett.Paket tersebut sudah termasuk Gala Dinner di Malam Tahun Baru untuk 2 orang, 3 hari 2 malam di Deluxe Room, sarapan pagi, serta berbagai aktivitas rekreasi seperti kegiatan memanah, berkuda, ATV, bersepeda, yoga, zumba, istana balon untuk anak anak, pertunjukan reptile, dan masih banyak lagi.Executive chef dan tim kuliner Royal Tulip Gunung Geulis Resort & Golf juga telah menyiapkan menu makanan spesial untuk Gala Dinner di Malam Tahun Baru. Kamu cukup membayar Rp.1.000.000 nett untuk penambahan orang dewasa dan Rp. 500.000 nett untuk anak anak 6-12 tahun.Bersamaan dengan itu, Royal Tulip Gunung Geulis Resort & Golf juga merilis fasilitas terbaru untuk tipe kamar Junior Suite dan Royal Suite yang berkolaborasi dengan Alga mattress yaitu Alga Privé, matrass yang bersifat personal. Nantinya fasilitas ini mulai bisa kamu rasakan pada 1 November mendatang."ALGA Privé ini merupakan produk di mana kamu dapat memilih tingkat kenyamanan matras dan bantal yang berbeda. Mulai dari soft, medium dan firm. Tidak hanya itu, tingkat kenyamanan pada matras dan bantal dapat dipilih berbeda pada sisi kanan dan kirinya, agar para tamu mendapatkan pengalaman tidur yang tidak terlupakan," ujar Richard selaku Marketing Alga mattress.