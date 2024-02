Menginap dengan Nuansa dan Sajian Kuliner Tionghoa yang Menggugah Selera

(FIR)

Sudah punya daftar tempat menginap dalam menyambut Tahun Baru Imlek? Jika belum, mungkin Swiss-Belresort Dago Heritage bisa menjadi pilihanmu dan keluarga menghabiskan perayaan Imlek.Menyambut Tahun Naga Kayu yang penuh kesejahteraan bersama Swiss-Belresort Dago Heritage dengan paket kamar Imlek mulai dari Rp1,999,000 net/kamar/malam untuk menginap satu malam di kamar Deluxe, sarapan untuk 2 orang, gratis song gam atau buah keberuntungan, dan makan malam buffet untuk 2 orang pada 9 Februari 2024.Untuk rangkaian santapan lezat Tahun Baru Imlek, dengan suasana dekorasi Chinatown, Restoran Swiss-Kitchen menawarkan makan malam prasmanan pada 9 Februari 2024 mulai pukul 19.00 WIB hingga 10:00 WIB dengan salad Prosperity Yee Shang, live music lagu Cina, pohon Angpao dan kue Fortune, voucher makan Lucky dip, pertunjukan tari Barongsai dan teh Cina spesial seharga Rp339,000 net/orang (Dewasa), Rp 169,000 net/orang (Anak-anak di bawah 12 tahun) dan Rp288.000 net/orang untuk reservasi Early Bird sebelum 4 Februari 2024."Musim ini, Swiss-Belresort Dago Heritage Bandung menyajikan makan malam prasmanan Tahun Baru Imlek yang menggugah selera," ujar Atika Nurliawati, Public Relations Manager Swiss-Belresort Dago Heritage dalam keterangan pers.Dari pilihan salad dingin ada salad ayam char siu, salad tahu cina dan yee shang di setiap meja, kombinasi potongan dingin Cina, sup asparagus kepiting Cina, pilihan makanan panas seperti seafood ifumie, brokoli saus osyter bawang putih kembang kol, udang sambal Singapura, daging sapi lada hitam, varian masakan carving, masakan tradisional seperti lontong cap gomeh."Ada juga stall menu pilihan steamboat, irisan buah, pilihan hidangan penutup dan masih banyak lagi telah disajikan. disiapkan oleh Executive Chef kami Sayadi dan tim dapurnya untuk perayaan makan malam kamu bersama keluarga dan orang-orang tercinta," tambah Atika.Swiss-Belresort Dago Heritage merupakan jaringan international hotel bintang 4, property pertama Swiss-Belresort di pulau Jawa terletak di area Dago Atas. Hotel ini di dalam komplek Dago Heritage Golf Course, yang dibangun pada 1917 dan merupakan salah satu padang golf tertua di Indonesia."Swiss-Belresort Dago Heritage memiliki 161 kamar dengan rangkaian fasilitas berstandar internasional, restoran, lobby lounge dan bar, fasilitas ruang pertemuan, kolam renang air hangat dengan pemandangan tanpa batas yang dilengkapi dengan fasilitas gym, klub anak dan fasilitas spa, wine corner, dan akses mudah ke Dago Heritage Golf Course," pungkas Atika.