Unik, Wahana Bermain yang Bertemakan Dessert Hadir di Lippo Mall Puri

(FIR)

Satu lagi wahana bermain di kawasan mall, yaitu Sweet Lab - enjoy the sweetness room with Extra. Wahana bermain kreasi Art Production ini merupakan arena bermain bertema dessert yang menghadirkan pengalaman seru untuk seluruh anggota keluarga yang ada di Lippo Mall Puri lantai 2, Sweet Lab sejak 29 Juni hingga 1 Oktober 2023.Memasuki area Sweet Lab, kamu akan disambut oleh gerbang pelangi warna-warni serta ruangan penuh taburan meses dan beragam jenis es krim kesukaan anak-anak. Tidak hanya itu, kamu juga bisa mengabadikan momen berharga bersama keluarga di berbagai spot foto dengan warna-warna pastel menarik bertema donat, permen lolipop, es krim, cupcake serta cotton candy.Di area playground Sweet Lab, anak-anak bisa menghabiskan waktu dengan bermain ayunan, meluncur di perosotan donat, ataupun berenang di kolam bola. Sebagai atraksi utamanya, kamu dan anak-anak juga bisa masuk ke dalam mesin bubble gum raksasa dan merasakan pengalaman unik bermain menangkap balon warna warni di dalamnya.Selain berfoto dan bermain di Sweet Lab, kamu juga bisa membuat dan menikmati gulali buatan sendiri di ruang imajinasi bertema cotton candy bersama hewan-hewan fantasi yang menakjubkan seperti jerapah, gajah dan rusa.“Dunia imajinasi penuh warna merupakan dunia yang menyenangkan dan membawa kebahagiaan tersendiri bagi semua orang. Oleh karenanya kami ingin menghadirkan keceriaan tersebut untuk dinikmati tidak hanya oleh anak-anak tapi juga orang dewasa," ujar Rizky Hermawan selaku Event Director Imajinasi Art Production."Dengan menghadirkan spot-spot foto menarik serta permainan yang interaktif, kami berharap wahana ini bisa menjadi tempat bagi para pengunjung dapat merasakan kembali manisnya hidup dengan pengalaman yang extra seru dan menyenangkan," sambungnya.Kamu juga bisa memanfaatkan promo tiket Buy 3 Get 2 sampai dengan 31 Juli 2023. Dengan tiket masuk tersebut para pengunjung dapat mengeksplorasi seluruh ruangan di Sweet Lab sepuasnya serta menikmati gulali secara gratis !Lippo Mall Puri lantai 2Buka setiap hari dari 29 Juni - 1 Oktober 2023 mulai Pk. 10:00 - 22:00 WIBHarga tiket: Rp55 ribu/ orang (Senin - Kamis)Rp70 ribu/ orang (Jumat - Minggu serta hari Libur Nasional)