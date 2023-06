Liburan Telah Tiba, Coba Ajak Anak Bermain Wahana Trampoline

(ELG)

Musim liburan sekolah telah tiba. Banyak aktivitas yang bisa dicoba orangtua untuk berekreasi dan berlibur bersama anak-anak.Momen liburan biasanya digunakan keluarga untuk melepas penat atau sekadar jalan-jalan. Sejumlah destinasi wisata pun berlomba-lomba menyajikan aktivitas menarik. Tak jarang mereka memberikan promosi menarik sepanjang musim liburan sekolah.Aktivitas liburan yang bisa dijadikan alternatif adalah bermain wahana trampoline. Salah satunya wahana trampoline terbesar di Bogor yakni Houbii Club Bogor. Berlokasi di Hypermart Taman Yasmin, Houbii Club Bogor menyediakan pengalaman berlibur dengan berbagai aktivitas seru yang membuat liburan anak-anak semakin berkesan."Ada banyak kegiatan yang dapat dilakukan ketika liburan sekolah. Tidak hanya bepergian ke tempat yang sudah lumrah dikunjungi, kini di Bogor sudah tersedia juga sport club yang menyajikan wahana trampoline," kata Ryan Syah Putra selaku CRM & Program Manager Houbii Club Bogor.Ryan menambahkan, wahana trampoline merupakan wisata edukasi terbaik yang cukup banyak dikunjungi berbagai macam kalangan dan usia. Di sana mereka menyediakan beberapa macam wahana."Mulai dari Trampoline, Airbag, Ropes Course, dan tentunya untuk para orang tua yang membawa anak di bawah 5 tahun sudah disediakan ruangan khusus Bernama Happy Little Gym. Anak–anak bisa semakin mengasah kemampuan motorik dengan bermain dan belajar di sana," jelasnya.Setelah lelah bermain, pengunjung bisa beristirahat di Houbii Cafe sambil menikmati camilan atau makanan berat Orang tua tetap bisa mengawasi anak-anaknya sambil menikmati hidangan."Dengan pilihan yang ditawarkan oleh Houbii Club Bogor, kamu bisa main bebas di Houbii kapan aja. Bisa tetap sehat walau liburan sekolah panjang, badan bugar dan lebih berenerjik," tutupnya.Tiket Houbii Club Bogor dibanderol Rp169.000 per orang/hari.