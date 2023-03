Pengalaman Seru Selebgram Putri Setiawan Datangi Kebun Binatang Viral di Thailand

(ELG)

Selebgram Putri Setiawan baru saja pergi liburan di Thailand. Salah satu tempat wisata yang dia tuju adalah Safari Park Open Zoo yang berada di Kanchanaburi.Putri membagikan pengalaman mendapatkan tiket kebun binatang yang sedang viral itu. Ternyata tidak mudah untuk membeli tiket di sana."Tiket aku beli langsung walk in. Gak bisa book sudah cari cara ke mana mana. Sampai email safarinya hahaha tetap gak bisa. Hadeh, aku juga puyeng kemarin, jadi dengan iman saja deh walk in," kata Putri Setiawan.Selebgram yang juga memiliki bisnis kecantikan ini sudah lama mengimpikan bisa datang ke Safari park Open Zoo. Karena itu, dia langsung berpose bersama sejumlah binatang."Sehappy itu sih, foto tadi, kita tuh sudah grup terakhir yang akhirnya dikasih padahal aslinya udah full semua foto sama jerapahnya. Sedih banget gak bisa foto, soalnya ini bener-bener satu-satunya tempat yang aku request buat trip ini. Selain itu mau ke mana atur aja. Aku cuma minta ke sini bilang aku pengin foto," katanya.Menurut Putri, biaya untuk foto bersama satwa lebih mahal dibandingkan tiket masuknya. Perjuangan untuk bisa foto pun tidak mudah."Bayangin kita sampai jam 10.30, nak bus safari bentar doang beres jam 12. Dapat jadwal foto tuh jam 5 sore hahaha. Makanya akhirnya kita ke resto tadi sekalian nunggu jadwal foto," kata."Fotonya doang ini bayar 1000 baht which is 450k? Ga include sama tiket masuk. Tiket masuknya 550 baht malah lebih murah," lanjutnya.Wisata Safari Park Open Zoo di Kanchanaburi, Thailand memang sedang digandrungi dan banyak bermunculan di media sosial. Taman safari ini terletak di Provinsi Kanchanaburi atau sekitar 150 km barat daya Bangkok.Taman safari ini memiliki koleksi binatang yang beragam dan dapat dilihat secara langsung dalam habitat alami mereka. Sejumlah atraksi dihadirkan di taman safari ini. Para pengunjung bisa menaiki mobil untuk melihat satwa liar seperti gajah, singa, harimau, dan beruang.