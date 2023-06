Ssst! Ada Tempat Pelarian Romantis buat Kamu dan Pasangan yang Ingin Berbulan Madu

(FIR)

Bali masih menjadi tempat favorit untuk para wisatawan menghabiskan liburannya. Selain Kuta dan Nusa Dua dengan pesona pantainya, Ubud menjadi pilihan menarik bagi yang menyukai kedamaian dengan nuansa alam seperti sawah atau hutan.Jika kamu ingin berada di Ubud dan ingin berbulan madu, jangan lupa memesan kamar di Suara Alam Suite. Tempat ini cocok banget buat kamu untuk 'bersembunyi' di tengah-tengah keindahan alam yang hijau.Terletak di Jalan Tirta Tawar, dikelilingi oleh hutan dan sawah, Suara Alam Suite hanya berjarak 8 menit berkendara ke pusat Ubud, 8 menit berkendara ke banyak kafe, restoran, dan day club, serta 20 menit berkendara ke Tegalalang Rice Terrace yang indah untuk melengkapi liburanmu di Bali.Suara Alam Suite menawarkan pemandangan hutan dan sawah yang cocok untuk bulan madu dan pelarian romantis di Ubud. Tempat tinggal ini adalah lawan dari keramaian di Selatan Bali yang bising.Yang ditawarkan lainnya dari tempat ini adalah suasana yang tenang dan damai. Suara Alam Suite akan memberimu lebih dari sekadar tempat menginap, melainkan sebuah istana untuk mendengarkan suara alam.Untuk fasilitasnya, Suara Alam Suite memiliki Paddies Rooms, Jungle Rooms, dan Ubud Rooms lengkap dengan tiga kolam untuk berendam dengan pemandangan hutan, dining area, and a daybed untuk menikmati ketenangan suasana romantis Ubud.Membuatnya menjadi tempat terbaik untuk menginap di Ubud, biarkan cintamu mekar di suite ini. Perasaan romantis dari tempat ini akan memikatmu menjadi selalu merasa bahagia. Tunjukan perasaan sayang kepada pasanganmu, kamu dapat meminta dekorasi bunga di tempat tidur atau di kolam renang.Dengan pemandangan hutan dan sawah yang menakjubkan, suite ini akan memikat para pengantin baru dan orang-orang romantis yang ingin melarikan diri dari keramaian untuk menikmati keindahan hutan hijau dan persawahan yang memukau. Kamu juga bisa menambah momen-momen seru dengan minuman koktail kelapa sambil melihat pemandangan dari kolam renang ini, yang salah satu terbaik di Bali."Saat kamu di Suara Alam, jangan lupa untuk mengabadikan momen-momen yang instagramable dengan mengambil foto dan video di triangle and circular pools yang indah dengan pemandangan hutan Ubud yang hijau. Di ayunan, kamu juga dapat menikmati sarapan atau makanan ringan," jelas Gratika Ekawati, Branding and Marketing Director Ini Vie Hospitality, selaku manajemen penginapan ini.Jl. Tirta Tawar No.88, Ubud - BaliE. info@suaralamubud.comWA. +6281238504678IG @suaraalamubud