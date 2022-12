JIEXPO Siapkan Perayaan Malam Tahun Baru 2023 Megah nan Meriah

(ROS)

Jakarta: Malam pergantian tahun merupakan salah satu hal menarik yang ditunggu banyak orang, kemeriahan pesta dibalut dengan suka cita menambah suasana malam pergantian tahun semakin gegap gempita. Suasana seperti ini yang sangat dirindukan kebanyakan orang karena perayaan malam pergantian tahun pada tahun-tahun sebelumnya tidak dapat dirayakan dengan kemeriahan.Untuk itu dalam rangka memeriahkan malam perayaan tahun baru 2023, Jakarta International Expo (JIEXPO) akan menggelar JIEXPO New Year "reSOULution 2023”. Acara ini akan diselenggarakan di JIEXPO Convention and Theater Center pada 31 Desember 2022 mendatang.JIEXPO New Year reSOULution 2023 ini nantinya akan menyuguhkan berbagai acara hiburan menarik seperti One Stop Entertainment, 5-star Dining Experience, Wellness Festival serta Destinasi perayaan Tahun Baru keluarga, dengan menyediakan playground dan aktivitas menyenangkan untuk anak-anak seperti ballpit, face painting dan beragam acara menarik lainnya.Acara malam pergantian tahun tidak lengkap rasanya jika tidak menampilkan konser musik. Untuk itu dalam acara JIEXPO New Year reSOULution 2023 akan menampilkan salah satu musisi top tanah air yakni Tulus. Penyanyi lagu ‘Hati-hati di jalan’ tersebut siap menghibur para pengunjung yang hadir sekaligus memeriahkan acara malam pergantian tahun di JIEXPO New Year reSOULution 2023.Selain itu pihak penyelenggara juga akan menyuguhkan acra menarik lainnya yakni penampilan open mic dari salah satu komika top Tanah Air yakni Dodit Mulyanto dan juga penampilan duo mentalis ternama Romi Rafael dan Ury Rafael yang juga akan menambah kemeriahan malam tahun baru 2023 di JIEXPO Convention and Theater Center.Bagi Anda yang masih bingung mencari venue untuk acara malam pergantian tahun dengan suguhan acara menarik dapat langsung saja membeli tiketnya di websiteatauUntuk informasi lebih lanjut terkait acara ini dapat juga dilihat di akun Instagram @jiexpo_id atau @jiexpoconvention.