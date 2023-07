Agrowisata Situ Rawa Gede, Camping Ground dengan View Danau di Puncak 2 Bogor

Akses

Suasana perjalanan menuju Agrowisata Kopi Situ Rawa Gede. Foto: A. Firdaus/Medcom

Spot camping yang menghadap sunrise dengan latar perbukitan dan gunung. Foto: A. Firdaus/Medcom



Jembatan apung, jadi spot favorit para wisatawan mengabadikan momen di Situ Rawa Gede. Foto: A. Firdaus/Medcom

Spot foto bintang menjadi salah satu yang diminati wisatawan. Foto: A. Firdaus/Medcom

Jangan lupa mampir ke Kedai Kopi Rawa Gede yang menyajikan kopi khas Situ Rawa Gede. Foto: A. Firdaus/Medcom

Bosan camping dengan mountain view atau pun city light? Mungkin kamu bisa mencoba camping dengan lake view atau pemandangan danau, plus berlatar bukit.Tertarik! kamu bisa mengunjungi Agrowisata Situ Rawa Gede yang berada di Desa Sukamakmur Puncak 2 Bogor. Memang lokasinya cukup jauh dari pusat kota Bogor atau Jakarta, tapi ketika sampai ke lokasinya, semua rasa lelah perjalananmu terbayarkan dengan suasana asri dan tenangnya Situ atau Danau Rawa Gede.Situ Rawa Gede merupakan danau alami yang terletak di wilayah Kecamatan Sukamakmur yang berada di lereng Gunung Panjang. Sejatinya, situ ini merupakan obyek wisata lantaran memiliki spot menarik, namun belakangan menjadi tempat favorit camping, baik itu komunitas, maupun keluarga.Berada di Kecamatan Sukamakmur, kamu butuh 2 jam 25 menit untuk mencapai situ ini jika melakukan start dari Jakarta, via exit Sirkuit Sentul atau exit Tol Citereup. Nanti kamu harus melewati jalan Cibadak-Sukamakmur, yang memiliki kontur jalan berliku yang juga kurang mulus.Ketika bertemu pertigaan Pasar Sukamakmur, kamu belokan kendaraanmu ke arah kanan untuk masuk ke jalan raya Desa Sukamakmur. Dari sini, sekitar setengah jam perjalanan kamu akan diarahkan ke kanan ketika menemukan pertigaan. Jika lurus, maka akan bertemu jalan Kahyangan.Mengambil jalur kanan, berarti kamu masuk ke jalan AMD Tegalega. Di sini sudah memasuk area dan jalan yang lebih sempit, jadi harus bergantian jika ada dua mobil yang berpapasan. Untuk kontur jalan, mayoritas sudah dicor hingga bertemu gapura selamat datang Situ Rawa Gede.Untuk tiket masuk, Rp20 ribu per orang. Sementara untuk parkir motor dikenakan tarif Rp5 ribu dan mobil Rp10 ribu.Jika kamu ingin camping dan punya tenda sendiri, kamu cukup merogoh kocek Rp10 ribu per orang untuk semalamnya. Di camping ground ini juga menyediakan tenda dan jasa pemasangan jika kamu tak membawanya. Kamu juga akan dikenakan biaya yang bisa kamu lihat di akhir artikel.Bagi kamu yang ingin camping, ada dua spot yang disajikan. Pertama di dekat Kedai Kopi Rawa Gede dan pintu masuk. Di tempat ini posisinya lebih membelakangi sunrise dan punya pemandangan danau + perbukitan panjang.Spot kedua lebih menarik karena lokasinya berundak-undak namun membelakangi bukit. Keunggulannya, kamu bisa menikmati sunrise dan kalau cuacanya lebih bagus, pantulan matahari dari danau bakal memesona matamu.Untuk kamar mandi di spot yang Medcom tempati, yaitu dengan menghadap sunrise, terdapat 3 titik lokasi yang memiliki masing-masing 2 kamar mandi. Jadi kamu enggak usah khawatir mengantre ya.Selain camping, di tempat ini kamu juga bisa berenang di kolam renang dengan pemandangan danau, jembatan apung, terapi ikan, pemancingan alami, hingga beberapa homestay yang tarifnya dimulai dari Rp400 ribu.Ada juga spot foto yang menarik seperti beberapa gazebo di atas dataran yang untuknya berada di tengah danau, spot foto berlatar bintang, dan perahu bebek yang bisa kamu gunakan dengan tarif Rp20 ribu.Bagi kamu yang punya jiwa adrenalin, kamu bisa tracking untuk menikmati indahnya Curug Cidulang dan juga Curug Cibereum. Cuma, kamu butuh waktu 30 menit perjalanan menanjak menyusuri hutan di Gunung Panjang, begitu kata warga lokal yang biasa aktivitas di sana.O iya, di daerah ini kamu akan kesulitan menemukan sinyal, jangankan untuk internetan, berkomunikasi reguler juga jarang tuh nongol sinyalnya. Tapi kamu enggak usah khawatir, karena di beberapa warung terdapat jasa wifi yang dipatok Rp12 ribu untuk durasi 12 jam. Jadi pergunakan secara tepat.Warung-warung di sini seakan menyajikan segalanya yang kamu butuhkan ketika menginap atau sekadar menikmati keindahan alamnya. Selain wifi, kamu juga bisa request paket barbeque atau api unggun, hingga masih banyak lagi. Yang paling menarik, harganya sangat terjangkau.Karena ini merupakan agrowisata kopi, maka kamu jangan lupa untuk mencicipi kopi khas daerah ini di Kedai Kopi Rawa Gede. Berada di ketinggian 980 mdpl, agrowisata ini dipenuhi tumbuhan kopi Arabica. Lengkap banget kan sobat Medcom!Selain kopi jenis Arabica, kamu juga bisa menikmati kopi Robusta dengan berbagai varian. Kemudian tak hanya kopi, non-coffee juga ada di sini, hingga camilan yang bisa kamu nikmati sambil memandang tenangnya Situ Rawa Gede.Kp rawa gede RT 04/05, Sirnajaya, Kec. Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16830IG: @rawagede.idWA: +62 852-1499-1641