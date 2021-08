Liburan di The Papandayan, Bisa Stay More Save More

(Pago Delivery juga merupakan penawaran yang sangat istimewa. Menjangkau kamu dengan aneka kuliner yang nikmat dari The Papandayan. Foto: Dok. The Papandayan)

Pago Delivery

(Croffle yang nikmat ditemani dengan Kopi Kori, siapa yang bisa menahan duo menu mantap ini bukan? Foto: Dok. The Papandayan)

Croffle dan Kopi Kori yang juga tersedia di The Papandayan

(TIN)

Bandung memang selalu memesona. Selain terkenal dengan aneka kulinernya kamu juga bisa menikmati kota dengan julukan Parijs van Java ini.Menjajaki kota yang rindang ini di momen Kemerdekaan HUT ke-76 RI, kamu bisa menginap di hotel The Papandayan yang dengan spesial menawarkan paket Stay More Save More yang merupakan edisi di hari Kemerdekaan RI dengan rate kamar mulai dari Rp760.000 nett/malam dan menginap dua hari hanya dengan Rp1.350.000 nett/malam termasuk sarapan pagi untuk dua orang.Dan yang lebih asyik lagi kamu bisa late check out pukul 15.00 WIB lho. Jadi semuanya serba istimewa di momen kali ini.Hotel yang pernah menyabet prestasi 2020 TripAdvisor Travellers Choice awards ini juga turut mendukung peraturan PPKM dan juga patuh terhadap protokol kesehatan 5M, dan untuk itu pihak The Papandayan tidak mengadakan upacara bendera, games antar karyawan atau tamu untuk menghindari kerumunan.Tyagita selaku Marcomm dari The Papandayan menjelaskan bahwa selain keistimewaan di atas, juga terdapat promos Pago Delivery yakni layanan pesan antar menu-menu Pago Restaurant yang dapat dinikmati oleh warga Bandung selama berada di rumah.Masyarakat Kota Bandung yang semakin peduli akan kesehatan dan ingin menyantap sarapan khas Pago Restaurant namun khawatir untuk keluar rumah saat ini tak perlu khawatir lagi karena The Papandayan menyediakan Breakfast Delivery dengan harga yang sangat terjangkau yaitu Rp75.000,-net.Coba kamu tilik menunya yang sangat lezat yaitu terdiri dari Nasi goreng ayam dengan rebusan sayur dan Ayam goreng, Telur dadar, 2 potong Croffle, Salad buah, sudah termasuk Infused water dan Es Kopi gula aren, yang dapat dipesan setiap hari pada pukul 07.00 – 11.00 WIB. Siapa yang bisa menolak tawaran menarik ini kan!Buat kamu yang juga penyuka rice bowl, jangan khawatir karena The Papandayan juga menyajikan Rice Bowl dengan berbagai macam pilihan menu seperti Beef Black Pepper, Chicken Kung Pao, Beef Szechuan, Chicken Wasabi Mayo, dan Lamb Rogan Josh yang dapat dinikmati hanya dengan harga Rp35.000,-net oleh masyarakat Kota Bandung dan sekitarnya.Kamu bisa memilih mana yang paling kamu sukai, atau pilih semua menu untuk disantap seluruh keluarga kali ini.Kudapan manis yang satu ini juga menjadi salah satu yang sangat menarik karena kamu enggak lagi pusing-pusing mencari kuliner asal Dublin, Irlandia dan sedang trending di Korea ini. Cukup menghubungi The Papandayan dan Croffle (Croissant Waffle) bisa kamu nikmati.Pastry yang sedang naik daun ini memiliki tekstur kering dan padat yang tersaji dengan butter, es krim, dan pilihan sirup. Sangat pas untuk menemani kamu dengan kelezatan yang tidak usah diragukan lagi.Hanya dengan Rp50.000 masyarakat Kota Bandung dapat menikmati lima buah Croffle ciri khas The Papandayan. Ditemani dengan Kopi Kori, yang merupakan signature coffee dari The Papandayan pastinya sangat pas untuk menemani hari-hari kamu bersama pasangan dan keluarga tersayang.Jika kamu belum familier dengan taste dan sebutan Kopi Kori, nah ada baiknya kamu mencobanya deh. Karena kopi ini disajikan dengan satu metode penyajian yang berasal dari Jepang yang pasti rasanya nikmat banget.Dan kopi yang spesial ini dapat dinikmati dengan penawaran spesial hanya dengan Buy 2 Get 3 hanya dengan Rp50.000,-net lho.Pilihan kopinya juga beragam yang bisa kamu pesan seperti Kopi Susu Gula Aren, Kopi Kori, Kopi Kurma, Kopi Honje, Caramel Machiato, dan Vanilla Machiato.Pago Delivery juga dapat di pesan melalui berbagai macam Platform online seperti GoFood, Website The Papandayan ataupun WhatsApp demi memudahkan dan memberikan berbagai macam metode pembayaran agar masyarakat Kota Bandung dapat selalu merasakan cita rasa khas dari Pago Restaurant The Papandayan.Jadi, siapkan skejul kamu untuk bisa sepenuhnya menikmati berbagai pilihan yang memanjakan dari The Papandayan kali ini ya.Dan Stay More Save More terbuka bagi kamu dengan booking period 12 Agustus - 31 Agustus 2021 dan Stay Period di bulan Agustus hingga September 2021. Jangan lupa booking melalui Thepapandayan.com ya!