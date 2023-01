Tanggapi Program Mondayisation Jadi Tanggal Merah, Ini Kata Menparekraf

(FIR)

Pengusulan Mondayisation atau pergantian hari libur diusulkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno. Hal ini mengacu pada hari-hari libur nasional yang jatuh pada akhir pekan.Pada 6 Januari 2023 lalu, Sandiaga Uno sempat membagikan video tentang pendapat mengenai Indonesia bisa menerapkan Mondayisation ini. Media sosial Instagram resminya pun bertuliskan, “Saya rasa kerja dan liburan itu harus seimbang. Sekedar istirahat di rumah atau mengunjungi tempat-tempat wisata di sekitar tempat tinggal bisa menjadi pilihan terbaik untuk mengisi libur di hari kejepit,”Mondayisation telah dilakukan di New Zealand. Ketika hari libur nasional jatuh pada akhir pekan, yaitu Sabtu dan Minggu, maka orang-orang berhak mengambil hari libur di hari Seninnya sebagai pengganti hari libur nasional.Selain New Zealand, Singapura juga menjadi salah satu yang menerapkan Mondayisation ini. Jika seseorang telah bekerja selama 5 hari penuh, hari Sabtu merupakan hari liburnya. Namun, jika Sabtu adalah hari libur nasional, maka berhak mengambil libur di hari Senin.Menanggapi kelanjutan untuk menerapkan Mondayisation ini, Sandiaga pun berkata pengoptimalisasian hari libur merupakan salah satu upaya strategis untuk meningkatkan perjalanan wisatawan nusantara dan meningkatkan perekonomian domestik yang pada akhirnya membantu pemulihan ekonomi nasional melalui pariwisata.“Untuk itu kami konsisten sangat mendukung dan membantu persiapan yang diperlukan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Namun, keputusan mengenai hari libur dan cuti bersama merupakan wewenang dari Kementerian Koordinator PMK dan dibahas bersama dengan Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian PANRB, dan Kementerian Agama,” kata Sandiaga Uno dalam The Weekly Brief With Sandi Uno saat ditanya Medcom,id.Menurut Sandiaga, ketika seseorang tidak cukup mengambil waktu liburan, produktivitas kinerja seseorang bisa saja akan menurun.Jika seseorang mendapatkan waktu libur lebih baik dan seimbang, maka pikiran akan lebih segar untuk bekerja kembali di keesokan harinya. Hal tersebut yang mendorong Sandiaga inginkan Indonesia terapkan Mondayisation.