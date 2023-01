Libur Panjang Perayaan Imlek, Ini Rekomendasi Hotel-hotel di Bali Sesuai Seleramu

1. Kedamaian

2. Suasana ramai

3. Dekat destinasi wisata dan sunset

4. Ketenangan

Akhir pekan ini menjadi waktu libur yang panjang, seiring cuti bersama dalam rangka perayaan Tahun Baru Imlek. Tak ayal, banyak masyarakat yang tak ingin menyia-nyiakan liburan panjang tersebut.Salah satu daerah yang paling diminati wisatawan adalah Bali. Tak dipungkiri lagi kalau Pulau Dewata memiliki banyak pilihan hotel untuk kamu jadikan tempat singgah seiring kamu menjalani liburan.Tapi memilih hotel yang strategis, seperti dekat Bandara Ngurah Rai atau menjangkau ke beberapa destinasi wisata tentu menjadi prioritas. Seperti beberapa properti Swiss-Belhotel International.Setidaknya ada delapan hotel dan resor Swiss-Belhotel International yang tersebar di seluruh Pulau Bali. Mulai dari resor mewah hingga hotel berskala ekonomi, paket spesial pun ditawarkan mulai dari Rp740 ribu net per kamar per malam dan berlaku pada 21 Januari 2023."Bali tetap menjadi tujuan wisata yang populer bagi wisatawan domestik maupun internasional. Swiss-Belhotel International telah menyiapkan paket khusus untuk merayakan tahun baru Imlek," ujar Putri Istiarini, Regional Director Sales and Marketing, Swiss-Belhotel International Indonesia."Paket menginap spesial tahun baru Imlek yang ditawarkan sudah termasuk makan malam yang menggugah selera di malam Tahun Baru Imlek dan sarapan pagi untuk 2 (dua) orang," sambungnya.Berikut ini pilihan hotel yang memiliki tawaran menarik sesuai seleramu:Bagi kamu yang ingin memanjakan diri dengan kemewahan saat perayaan imlek, M?ua Nusa Penida adalah pilihan yang tepat, dengan menawarkan konsep eco-luxury serta suasana tenang, damai, dan santai dengan pemandangan Teluk Gamat yang mempesona.Selain itu, bagi kamu yang hendak merayakan Tahun Baru Imlek di kawasan ramai seperti Kuta dan Legian, Swiss-Belhotel Tuban yang berlokasi 10 menit berkendara dari Bandara Ngurah Rai International dengan kamar-kamar menghadap ke kolam renang yang luas.Swiss-Belhotel Rainforest menawarkan akses mudah ke berbagai destinasi wisata di Kuta dan Seminyak area. Swiss-Belinn Legian menawarkan infinity rooftop pool untuk menikmati matahari terbenam, sementara Swiss-Belexpress Kuta dan Zest Legian punya penawaran akses berjalan kaki ke berbagai tempat hiburan, restoran, dan juga tempat berbelanja di kawasan Kuta dan Legian.Sementara, Swiss-Belresort Watu Jimbar menawarkan suasana tenang dengan jarak beberapa menit berjalan kaki menuju pantai Sanur, dan Swiss-Belresort Pecatu menawarkan kamar-kamar luas menghadap ke lapangan golf yang indah.