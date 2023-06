Wahana Bermain Anak Berkonsep 'The First Biggest Dome' Hadir di PIK

(FIR)

Sudah punya rencana untuk mengajak si kecil bermain akhir pekan ini? Moms dan Dads sebaiknya mengunjungi PIK Avenue Main Atrium, karena selama sebulan lebih mulai dari 9 Juni hingga 16 Juli 2023 bakal ada wahana bermain yang futuristik buat anak-anak.Untuk Pertama Kalinya! Kanimals 'The First Biggest Dome with Digital Attraction' Retro Futuristic di PIK Avenue Main Atrium. Kanimals sendiri berasal dari 'Karnaval Animal'.Ini adalah upaya kelanjutan setelah sukses dengan konsep pertamanya 'The First Giant Ball pool' dengan jumlah pengunjung hampir 30 ribu dalam 8 event berlangsung. Kini, Kanimals kembali menghadirkan konsep Digital Dome, dengan iconic Giant Fafa Dome di tengah warna warni bola yang sangat instagramable.Tak kalah seru, pilihan permainan seperti Digital Trampoline, Interactive Dome, Zipline, Adventure Track juga ada di area playland. Menariknya lagi, seluruh permainan yang ada di Kanimals Playland kali ini bermanfaat untuk melatih motorik anak - anak dengan instalasi yang meriah, dan kegiatan DIY seru seperti menggambar menggunakan pasir dan cat serta pengunjung dapat membuat keychain dengan gambar tangan sendiri.Kali ini, kamu juga dapat membeli merchandise Kanimals yang super keren seperti apparel dan bantal yang lucu! Untuk datang kemari, kamu dapat bermain di Kanimals Playland dari hari Senin sampai Minggu mulai pukul 10:00 pagi WIB sampai 22:00 WIB.Menambah keseruan bermain, Fafa akan hadir bersama dua temannya yaitu Juno dan Ling-Ling. Juno sang Harimau Sumatera yang selalu bersemangat dan termasuk hewan yang dilindungi dan Ling-Ling, teman baru Fafa seorang anak perempuan yang sangat lincah memiliki Telepocket pouch, dia siap membawamu ke tempat- tempat indah dalam sekejap dan membantu Fafa menyelamatkan hewan–hewan dilindungi.Jangan lewatkan kesempatan menyapa dan berfoto bersama dengan Fafa, Juno, dan Ling-Ling setiap hari Sabtu dan Minggu (tanggal 10, 11, 17, 18, 24, 25 Juni 2023) dan (1, 2, 8, 9, 15, 16 Juli 2023) setiap pukul 15.00 WIB dan 18.00 WIB.Untuk kesehatan bersama, Kanimals menerapkan dan menjalankan protokol kesehatan ‘New Normal’ di mana kamu diharuskan mengisi form dan melakukan pengecekan suhu tubuh sebelum dapat membeli tiket bermain, serta menyediakan hand sanitizer. Selain itu wajib menggunakan masker dan kaus kaki selama berada di area Kanimals Playland 'The First Biggest Dome with Digital Attraction' hanya di PIK AVENUE!Untuk harga tiket masuk, Senin sampai Kamis dibanderol dengan harga Rp125 ribu. Sementara untuk Jumat sampai Minggu Rp.150 ribu,- untuk anak dan Rp.50 ribu untuk pendamping. Sedangkan anak di bawah usia 17 tahun wajib didampingi dengan pendamping berusia di atas 16 tahun.