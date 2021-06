Mengenal Wisata Vaksin, Tren Traveling Baru di Dunia

(FIR)

Pandemi yang telah berjalan hampir dua tahun ini, telah membawa dampak yang sangat signifikan bagi industri pariwisata. Kewajiban social distancing untuk mengurangi laju penyebaran virus, membuat jumlah turis menurun sangat drastis. Namun, industri pariwisata mendapat secercah harapan dengan adanya vaksinasi yang turut mencegah penyebaran virus.Meskipun harus tetap menerapkan protokol kesehatan, tetapi rasa aman yang terbangun dapat menjadi jawaban untuk kembali membangkitkan industri pariwisata. Salah satu caranya yaitu dengan wisata vaksin (vaccine tourism).Hal ini telah menjadi perbincangan di tengah masyarakat yang ingin mendapatkan vaksinasi sambil berwisata. Sebetulnya apa itu wisata vaksin?Mengutip dari Travel Daily Media dan beberapa sumber lainnya, beberapa negara di dunia yang memiliki suplai vaksin berlebih melihat hal ini sebagai peluang untuk kembali meningkatkan industri pariwisata mereka.Beberapa contohnya adalah negara Amerika Serikat, Rusia, Maldives, dan Uni Emirat Arab. Negara-negara ini menawarkan paket pariwisata beserta vaksinasi yang akan diberikan saat turis sampai ke lokasi tersebut.Paket wisata vaksinasi ini digunakan untuk menarik turis agar berkunjung ke negara serta destinasi wisata yang ada. Setiap negara memiliki mekanisme yang berbeda, tentunya dengan tawaran paket yang berbeda pula.Di Amerika Serikat, pemerintah mengumumkan bahwa mereka akan memberikan vaksinasi secara cuma-cuma bagi wisatawan yang berkunjung sampai bulan Juni. Selain itu, di New York sentra vaksinasi diletakkan pada tempat strategis yang memiliki angka wisatawan tinggi, seperti Central Park, The High Lane, dan Brooklyn Bridge. Sedangkan pemerintah Maladewa mencanangkan jargon 3V, yaitu Visit, Vaccinate, and Vacation.Ide tersebut pun turut dilirik oleh pemerintah Indonesia, terutama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) untuk memberikan wisata vaksin pada wisatawan yang berkunjung ke Bali.Tentunya hal ini akan menjadi pertimbangan, karena harga yang diberikan terbilang ekonomis bagi kelompok ekonomi menengah di Indonesia. Fakta ini akan mendorong ketertarikan wisatawan nasional untuk berkunjung ke Bali.Pemaparan mengenai persiapan wisata vaksin ini disampaikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno. Dirinya memaparkan bahwa vaksinasi akan diberikan secara gratis dengan tidak membeda-bedakan siapa pun (penerima).Menparekraf Sandiaga juga mengatakan, rencana terkait tren wisata vaksin ini agar tidak mengalami kebocoran. Sehingga wisatawan nusantara tetap memilih untuk berkunjung dan berwisata di negeri sendiri.