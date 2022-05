Hotel Bintang 4 di Bali Cocok untuk Honeymoon

1. Atanaya Kuta Bali



Untuk Anda yang baru menjadi pasangan suami istri, kegiatan honeymoon tentu adalah hal yang sangat ditunggu-tunggu bukan? Anda bisa honeymoon ke Bali dengan berbagai tempat wisata yang eksotis dan nuansa romantis.Saat ke Bali, tentunya Anda harus mencari tempat penginapan. Di bawah ini merupakan rekomendasiyang cocok untuk pasangan yang baru menikah untuk melakukan honeymoon. Penasaran apa saja hotelnya? Langsung simak ulasannya berikut ini.Hotel yang pertama yang direkomendasikan adalah Atanaya Kuta Bali. Ini merupakan hotel bintang 4 di Bali yang berlokasi di Sunset Road 88A, Kuta, Bali. Hotel Atanaya ini memiliki tampilan yang memukau dan nyaman untuk beristirahat.Memiliki desain klasik modern dan juga sangat cocok untuk pasangan yang baru menikah dan akan melakukan honeymoon. Fasilitasnya lengkap mulai dari kolam renang mewah, resepsionis 24 jam, kafe, restoran, layanan medis, jasa tur, minimarket, salon, hingga fasilitas nikah.Lokasi hotelnya cukup strategis sehingga memudahkan tamu untuk datang. Harga sewa kamar per malamnya dibanderol mulai dari 656 ribu rupiah saja. Anda bisa memilih berbagai tipe kamar yang tersedia.Mega Boutique Hotel & Spa merupakan salah satu hotel bintang 4 di Bali yang menyediakan berbagai fasilitas lengkap. Hotel bintang 4 yang satu ini berada di Jalan Bypass Ngurah Rai Nomor 259, Badung, Bali. Lokasinya strategis dekat dengan pantai Kuta dan juga bandara.Tampilan kamar dari hotel ini cukup mewah dan ada beberapa pilihan tipe kamar yang bisa dipilih oleh Anda. Mulai dari tipe family suite, junior suite, atau deluxe suite. Sementara itu, untuk harga sewa per malamnya mulai dari Rp370 ribu.Beberapa fasilitas yang tersedia mulai dari kolam renang, kafe, bar, restoran, resepsionis 24 jam, dan minimarket. Selain itu, ada juga fasilitas pusat kebugaran, dan juga fasilitas anak-anak serta jasa antar jemput bandara berbiaya.The One Legian merupakan hotel bintang 4 yang berlokasi di Jalan Legian Nomor 117, Badung, Bali. Harga sewa kamar di hotel ini sangat murah untuk ukuran hotel bintang 4 yaitu mulai dari Rp200 ribuan saja. Selain itu, Anda juga sudah mendapatkan fasilitas mewah seperti kolam renang outdoor dengan pemandangan yang cantik.Di hotel ini juga menyediakan layanan sewa kamar 6 hours day use dan juga berbagai pilihan tipe kamar yang bisa dipilih. Mulai dari superior, deluxe, hingga connecting room.Hotel ini dekat dengan pusat perbelanjaan di Bali dan juga berbagai tempat umum dan tempat wisata yang ada di Bali.Best Western Kuta Villa berlokasi di Jalan Nyang Nyang Sari Nomor 2, Kuta, Bali. Hotel ini memiliki desain unik khas Bali dengan nuansa kayu dan juga pemandangan yang cantik. Fasilitas kolam renangnya dilengkapi dengan gazebo, dan juga kursi tidur yang bisa digunakan untuk bersantai.Selain kolam renang, hotel ini juga menyediakan fasilitas lainnya seperti restoran, kafe, bar, fasilitas nikah, spa, ATM, dan sebagainya. Pilihan kamarnya juga bervariasi, mulai dari deluxe, superior, dan juga private.Untuk bisa menginap di hotel ini, Anda bisa menyewa mulai dari Rp300 ribu saja per malamnya. Tentu harga ini cukup terjangkau untuk ukuran hotel bintang 4 dan juga layanan serta fasilitas lengkap yang disediakan.Hotel bintang 4 di Bali terakhir yaitu Instyle Kuta Hotel Bali. Hotel ini berlokasi di Jalan Dewi Sri I Nomor 16, Legian, Kuta, Bali. Di hotel ini tersedia fasilitas kolam renang dengan tampilan dan suasana yang asri dan juga pastinya nyaman untuk digunakan.Tidak hanya itu saja, pilihan fasilitas lainnya juga cukup lengkap mulai dari room service, supermarket, salon, ATM/bank, wifi gratis, restoran, dan juga laundry. Hotel ini juga senantiasa memberikan pelayanan yang ramah dan terbaik kepada pengunjung.Anda bisa memesan kamar hotel bintang 4 di Bali tersebut secara online melalui aplikasi Traveloka. Dengan Traveloka, akan memberikan Anda kemudahan dalam mendapatkan akomodasi dan penginapan sehingga Anda tidak perlu khawatir kehabisan kamar.Selain itu, di Traveloka juga sedang mengadakan Traveloka- Buat yang Kangen Lihat Dunia Lagi! Wujudin dengan Diskon hingga 80 persen untuk Hotel dan Holiday Stays mulai 31 Mei hingga 6 Juni 2022, setiap hari mulai jam 08.00 WIB hanya di aplikasi Traveloka. Kapan lagi coba bisa menginap di hotel bintang 4 dengan harga yang murah selain di Traveloka?Tidak hanya itu saja, Anda juga bisa mengikuti keseruan EPIC Hour, EPIC Mission, dan juga Grand Bazaar untuk tambahan kupon diskon dan juga penawaran yang EPIC lainnya!Download aplikasi Traveloka sekarang dan ikuti terus penawaran EPIC lainnya!