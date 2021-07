5 Perlengkapan yang Wajib Dibawa saat Road Trip

Ilustrasi-Freepik

Jakarta: Tidak dapat dipungkiri, pandemi saat ini mempersulit masyarakat untuk menikmati liburan, terutama ketika harus bepergian menggunakan transportasi umum. Salah satu cara yang bisa dilakukan pada masa pandemi adalah road trip.



“Secara pengertian, road trip merupakan perjalanan menggunakan kendaraan mobil pribadi dengan tujuan untuk menyusuri titik-titik di daerah yang dituju,” ujar Galih Donikara, selaku EIGER Adventure Service Team (EAST) Manager dan penggiat kegiatan luar ruang.



Mengingat perjalanan yang ditempuh bukan dalam waktu yang sebentar, Galih menyarankan untuk melakukan persiapan yang matang sebelum melakukan road trip. Mulai dari kesiapan fisik pengendara maupun penumpang, pemahaman medan dan area yang akan dituju, outfit yang digunakan selama perjalanan, juga ketersediaan perlengkapan di mobil.



Berikut adalah 5 produk yang harus dibawa saat road trip:

1. Travel bag organizer

Travel bag organizer memudahkan dalam membawa banyak barang dengan rapi sehingga mudah dalam mencari barang. Disarankan untuk memisahkan barang-barang yang dibawa sesuai kebutuhannya, per kegiatan, ataupun per hari dalam perjalanan tersebut.

2. Car organizer

Dalam kegiatan road trip, waktu akan habis terpakai di dalam mobil. Agar memudahkan dalam perjalanan, usahakan agar kondisi di dalam mobil dalam keadaan rapi. Salah satunya dengan menggunakan car organizer yang dapat digunakan untuk menyimpan barang-barang esensial selama perjalanan.

3. Masker dan hand sanitizer

Dengan kondisi pandemi seperti ini, protokol kesehatan harus selalu diperhatikan. Sesuai anjuran dari CDC (Centers for Disease Control and Prevention), penggunaan masker kain disarankan untuk menjadi layer kedua setelah menggunakan masker medis. Selain itu, hand sanitizer juga salah satu barang yang wajib dibawa dalam bepergian. Supaya tidak mudah tertinggal, hand sanitizer dapat digantungkan di holder pouch.

4. Perlengkapan makan

Cutlery Set atau perlengkapan makan multifungsi yang terdiri dari garpu, sendok, pisau, pembuka botol/kaleng, pembuka sumbat botol, reamer, dan gantungan kunci, merupakan perlengkapan yang sangat direkomendasikan untuk dibawa saat eksplorasi di hutan maupun dalam perjalanan. Khususnya di tengah kondisi pandemi, disarankan untuk menggunakan perlengkapan makan pribadi saat bepergian.

5. Botol air minum

Sebagai salah satu cara untuk mengurangi sampah plastik, usahakan untuk selalu membawa botol air minum pribadi dalam segala jenis kegiatan, termasuk saat bepergian. Ada berbagai jenis botol air minum yang bisa kamu pilih, tinggal sesuaikan saja dengan kebutuhan dan keinginanmu.

(FIR)