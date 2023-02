Dari Promo Spesial hingga Fitur Anyar di Ultah ke-11 Traveloka

1. EPIC Salebrat11on

Platform perjalanan, Traveloka pada 29 Februari nanti akan menginjak usia ke-11 tahun. Melangkah dengan nyaman, Traveloka konsisten memberikan apresiasi dan juga fitur-fitur menarik untuk para pengguna.Terkini, ada tiga kado dari Traveloka untuk para pengguna yang doyan berwisaata. Shirley Lesmana selaku Chief Marketing Officer of Traveloka, mengatakan Traveloka menghadirkan kampanye Epic Salebrat11on untuk merayakan ultah ke-11 mereka.Ada beberapa kado anyar yang dihadirkan Traveloka saat Ultah ke-11 ini. Berikut di antaranya:Bertepatan dengan hari jadi ke-11, Traveloka memperkenalkan program promosi spesial bertajuk EPIC Salebrat11on. Program promosi spesial ini memungkinkan kamu menikmati diskon hingga 80% untuk semua kategori produk dan layanan yang tersedia di aplikasi Traveloka mulai dari 24 Februari - 3 Maret 2023.Tak hanya itu, Traveloka juga mengadakan Roadshow EPIC Salebrat11on di 11 kota di Indonesia. Melalui kegiatan ini, Traveloka menyediakan keuntungan tambahan untuk para konsumen yang hadir ke booth.Kamu juga dapat memainkan games interaktif untuk memenangkan merchandise dengan desain spesial hingga doorprize untuk dua pemenang dengan jumlah transaksi tertinggi. Selanjutnya, Traveloka akan hadir di kota Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Medan, dan Surabaya untuk memberikan ragam keuntungan lebih kepada pengguna di kota lain.Traveloka Preferred Partner adalah fitur yang memudahkanmu untuk memilih akomodasi pilihan dengan kualitas layanan yang telah terbukti serta berkomitmen memberikan pengalaman menginap terbaik bagi mereka."Kami melakukan kurasi akomodasi apa saja yang berpengaruh untuk memberikan pengalaman menginap terbaik kepada para pengguna kami. Di sini kami bersyukur lebih 4500 mitra, vila, apartemen, resor, glamping hingga homes di seluruh Indonesia sudah tergabung dengan Traveloka," ucap Shirley.Kemudian para mitra tersebut tersebar di Bandung, Malang, Yogyakarta, Bali, dan Jakarta merupakan lima destinasi utama dengan jumlah mitra Traveloka Preferred Partner terbanyak. Selain itu, 5 daerah ini yang paling populer dari para pengguna Traveloka.Di sini Traveloka memberikan space kepada para mitra akomodasi dan diberikan label Traveloka Preferred Partner. Di sini para mitra juga memiliki wadah lebih banyak untuk akomodasi yang dimiliki, misalnya infinity pool, floating breakfast, dan lain sebagainya yang unik. Sehingga bisa memberikan kepada para pengguna.Di sisi lain juga fitur ini memberikan exposure kepada para mitra akomodasi kami. Tujuannya, membantu para mitra akomodasi meningkatkan performa bisnis mereka.Sedangkan bagi para pengguna, ini lebih mudah mengidentifikasi partner-partner yang berkomitmen memberikan ekstra. Seperti ketika traveler melakukan booking di Traveloka Preffered Partner, para pengguna akan mendapatkan Traveloka Points. Yang kedua, para pengguna bisa mendapatkan kupon spesial ketika booking di fitur ini.Guna memastikan konsumen mendapatkan pengalaman perjalanan dengan mudah sesuai kebutuhannya, Traveloka juga menghadirkan Let's Go with Traveloka sebagai panduan perjalanan yang dapat digunakan konsumen dalam menjelajahi 11 destinasi negara tujuan wisata pilihan di seluruh dunia.Inisiatif ini akan diluncurkan bertahap dimulai pada 27 Februari 2023. Di kuartal pertama 2023, Let's Go with Traveloka akan mengangkat destinasi favorit di Asia, yaitu Korea Selatan, Jepang, Thailand, dan Vietnam. Memasuki kuartal ke-2, giliran Saudi Arabia, Amerika Serikat dan Inggris, diikuti dengan negara-negara lain termasuk Indonesia.Menanggapi peran Traveloka dalam menghadirkan inovasi digital bagi industri pariwisata, Teguh Dartanto, Ekonom Universitas Indonesia (UI) mengatakan bahwa inovasi digital mendorong perubahan pola di dunia pariwisata. Platform digital mendorong pertumbuhan pariwisata yang sangat berdampak positif bagi ekonomi lokal. Sebab wisata kini bisa menjadi lebih ekonomis sehingga pertumbuhannya lebih pesat.Melalui platform digital, menurut Teguh, tujuan wisata baru hadir dengan lebih menekankan sensasi pengalaman, atau keunikan potensi sebuah destinasi. Artinya, digitalisasi menjadi sangat penting untuk memperkenalkan tujuan wisata lama maupun baru menjadi lebih luas jangkauannya.