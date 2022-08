Pariwisata Kembali Bergeliat, Astindo Travel Fair Digelar Hybrid

(FIR)

Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) akan kembali menggelar Astindo Travel Fair pada 1 hingga 4 September 2022. Tak seperti pada tahun lalu, kali ini ATF kembali digelar secara hiybrid (online dan offline). Venue untuk offline bertempat di Atrium Utama Pusat Perbelanjaan PIK Avenue Jakarta Utara.Astindo secara rutin menyelenggarakan Travel Fair sejak tahun 2011 sampai 2020, serta Astindo Virtual Travel Fair 2021. Digelarnya acara ini bertujuan untuk membantu para anggota (travel agent) di seluruh Indonesia agar dapat melakukan promosi kepada masyarakat dengan harga terjangkau.Alasan pemilihan tempat di Mall PIK Avenue adalah agar lebih mudah dijangkau masyarakat, mengingat Pantai Indah Kapuk menjadi destinasi wisata yang sedang hits di Jakarta.Ketua Umum Astindo, Pauline Suharno yang juga menjabat sebagai President FATA – Federation of ASEAN Travel Association, memberanikan diri untuk mengulang kesuksesan Astindo Travel Fair di semester 1.Menurutnya, Travel agent sedang semangat berjualan setelah dua tahun menderita, dengan melihat kondisi di luar negeri yang sudah mulai mempermudah perjalanan wisata baik domestik maupun internasional."Kami berpendapat saat ini adalah momentum yang tepat untuk membantu masyarakat untuk bisa berjalan-jalan dengan harga terjangkau. Bapak Presiden sudah menginstruksikan untuk menstabilkan harga tiket pesawat, kami pun membantu memberikan harga promosi tiket dan paket wisata dengan memberikan potongan harga hingga Rp1 Juta," ujar Pauline."Kami juga ingin mengedukasi masyarakat untuk membeli via reliable source, travel agent bonafid dan sudah exist puluhan tahun serta berpengalaman dalam mengelola perjalanan wisata. Harapannya tentu saja agar travel agent dapat menaikkan sales, apalagi melihat kondisi semester 1 ini di mana terjadi peningkatan transaksi penjualan secara konsisten mulai dari bulan Januari 2022 – Juli 2022," terang Pauline.Ketua Panitia Pelaksana Astindo Travel Fair, Anton Sumarli menyampaikan acara ini akan diselenggarakan secara offline dan online, sehingga para pengunjung selain dapat langsung menuju Mall PIK Avenue, juga dapat melihat showcase travel fair melalui website Astindo Travel Fair, dan tentunya berinteraksi langsung dengan travel assistant dari travel agent peserta Travel Fair.Turut berpartisipasi dalam acara ini selain 25 Travel Agent, 15 maskapai penerbangan baik domestik dan internasional yakni All Nippon Airways, Cathay Pacific, China Airlines, Emirates, Etihad Airways, EVA Air, Garuda Indonesia, Japan Airlines, Malaysia Airlines, Pelita Air, Philippine Airlines, Qatar Airways, Qantas Airways, Singapore Airlines, Sriwijaya Air dan NAM Air.Dan tak ketinggalan badan promosi pariwisata luar negeri turut hadir memeriahkan ASTINDO Travel Fair, yaitu Philippine Departement of Tourism, Korea Tourism Organization, Tourism Authority of Thailand, Taiwan Tourism dan Japan National Tourism Organization.Penyelenggaraan ASTINDO Travel Fair didukung oleh Kementerian Perhubungan RI, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta dan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Diharapkan dalam periode 4 hari ASTINDO Travel Fair 2022 ini, dapat dihadiri oleh lebih dari 15.000 pengunjung langsung. Selain juga dihadiri secara online dari berbagai penjuru Indonesia."Tak lupa, dalam rangka mendukung program pemerintah yang dalam hal ini adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Astindo akan memberikan subsidi harga tiket pada Paket Wisata Domestik, khususnya untuk 5 (lima) Destinasi Super Prioritas (DSP), sehingga paket-paket wisata 5 (lima) DSP tersebut akan lebih terjangkau," ujar Anton.Selain itu, Astindo juga berharap Travel Fair menjadi salah satu pemicu semangat bagi teman-teman Travel Agent."Kami secara konsisten sejak pandemi terus berupaya mengadakan aktivitas untuk para anggota, mulai dari training, webinar, talk show, travel mart, travel fair. Tentunya hal ini bertujuan agar anggota kita dapat mengembangkan bisnis Travel Agent pada khususnya dan berperan aktif dalam pengembangan industri pariwisata Indonesia pada umumnya," Tutup Pauline.