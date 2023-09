Buka di Lippo Mall Puri 1, Timezone Sajikan Venue NexGen dengan 80 Permainan Terbaru

(FIR)

: Timezone resmi membuka area bermain di Lippo Mall Puri, Kamis 7 September 0. Menariknya, ini merupakan Timezone kedua yang ada di mal tersebut.Bukan tanpa sebab, menurut Kikie Randini, General Manager Marketing Timezone Indonesia, dibukanya dua venue Timezone di satu mal lantaran antusias para warga Jakarta Barat yang mengunjungi venue mereka.Selain itu, Timezone kali ini merupakan venue NextGen atau next generation yang menghadirkan mesin permainan terbaru yang dibalut teknologi canggih, serta tampilan venue yang didesain menarik untuk memikat hati guest dan memberikan pengalaman terbaik."Nikmati permainan bowling yang fun lewat 6 jalur Social Bowling hingga atraksi canggih di VR Magic UFO, sampai area party untuk merayakan hari spesial untuk guest Timezone seperti merayakan hari ulang tahun," ujar Kikie saat pembukaan Timezone terbaru di Lippo Mall Puri 1 yang berlokasi di lantai Upper Ground - Grand Central Area.Sejak didirikan pada tahun 1995, Timezone telah hadir untuk menjadi tempat hiburan keluarga di Indonesia yang saat ini hadir di 19 provinsi di Indonesia dan akan terus berkembang agar semua lapisan Masyarakat dapat merasakan pengalaman bermain next generation dengan teknologi terkini dan layanan terbaik.Sementara itu Naveen H., CEO dan Presiden Direktur Timezone Indonesia, dengan gembira sangat mengapresiasi kehadiran Timezone NextGen terbaru. Menurutnya dengan dibukanya Timezone Lippo Mall Puri 1, maka dapat memberikan pengalaman hiburan paling unggul dan tak tertandingi melalui venue next generation yang dimiliki."Venue NextGen ini kami lengkapi dengan lebih dari 80 mesin permainan terbaru dan memiliki kecanggihan teknologi terkini. Dengan adanya pembukaan venue NextGen terbaru ini, menunjukan bukti komitmen kami untuk memberikan pengalaman terbaik kepada para guest kami," terang Naveen.Pada masa Grand Opening, Timezone melakukan perayaan meriah dengan memberikan promosi spesial dan mengundang sekolah dan komunitas sekitar mall untuk ikut serta dalam memeriahkan acara. Lebih dari 1,500 anak sekolah juga diundang untuk bergabung dalam keseruan bermain di venue NextGen Timezone terbaru di Lippo Mall Puri 1.