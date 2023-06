Ini 4 Destinasi Murah di Luar Negeri untuk Habiskan Liburan Sekolah

1. Singapura

Liburan tahun ajaran baru atau semester genap telah tiba. Saatnya kembali menikmati waktu liburan bersama keluarga di musim liburan sekolah kali ini.Liburan bersama keluarga bisa menjadi agenda rutin untuk dapat sepenuhnya berkumpul bersama keluarga dan menciptakan kenangan perjalanan yang menyenangkan bersama anak-anak sekaligus menjadi reward untuk anak-anak yang telah menempuh ujian kenaikan kelas maupun kelulusan.Untuk liburan sekolah kali ini, waktu yang tepat untuk memilih destinasi internasional bagi keluarga. Hal utama yang harus diperhatikan sebelum memutuskan destinasi adalah memilih transportasi, akomodasi, hingga atraksi wisata yang ramah anak sehingga dapat menyempurnakan momen liburan anak.Berikut beberapa destinasi luar negeri jadi rekomendasi tiket.com yang cocok untuk liburan keluarga:Hanya memakan waktu kurang lebih 2 jam penerbangan dengan harga Jakarta - Singapura mulai dari Rp480.000 (one way), kamu sudah dapat menikmati berbagai tempat wisata populer di Singapura. Banyak tempat wisata ramah keluarga yang dapat jadi opsi keluarga yang tengah berlibur, seperti Gardens by the Bay, Universal Studios Singapore, Singapore Cable Car, Singapore Zoo, Madame Tussaud, atau bermain Skyline Luge Skyride Sentosa.Dengan promo Mid Year Holideals, berbagai promo hotel di Singapura seperti Hotel Bencoolen, Orchard Hotel Singapore, Hotel JJH, Pan Pacific Serviced Suites Beach Road, Beverly Hotels Elements, dan Amara Singapore, pun dapat dipesan dengan harga mulai dari Rp1.668.322 per malam.Hanya punya waktu singkat di liburan kali ini? Kamu bisa memilih negara Malaysia dengan tempat wisata menarik untuk anak-anak. Dengan harga tiket pesawat Jakarta-Kuala Lumpur mulai dari Rp600.000 (one way).Nikmati berbagai promo menarik untuk tempat-tempat wisata liburan anak di Malaysia seperti Sunway Lagoon Theme Park, LEGOLAND Malaysia yang selalu menyenangkan untuk anak-anak, atau mungkin berkunjung ke The Top Penang untuk mengajak anak-anak mengunjungi Jurassic Research Center.Temukan pilihan rekomendasi hotel di Malaysia untuk area Johor Bahru, Genting Highlands, hingga Penang yang dapat dinikmati dengan diskon Holideals dengan harga mulai dari Rp363.592 per malam.Destinasi bebas visa berikutnya adalah Hong Kong dengan durasi terbang selama sekitar 5 jam. Kamu hanya merogoh kocek Rp.1,6 juta untuk terbang dari Jakarta ke Hong Kong.Kamu dan keluarga bisa merasakan pengalaman menyenangkan dengan mengunjungi wisata populer di Hong Kong Disneyland, Ngong Ping 360, dan berbagai pusat perbelanjaan megah dan terkemuka di pusat kota. Anak-anak dapat diajak untuk menginap pilihan hotel di Hong Kong yang cocok untuk keluarga dapat ditemui di berbagai penginapan berbintang di kawasan Hong Kong Island dan Kowloon.Semakin menjadi pilihan destinasi favorit liburan keluarga ke luar negeri karena Jepang kini mengeluarkan kebijakan terbaru pembuatan visa waiver atau layanan bebas visa ke Jepang secara online yang sudah bisa dilakukan oleh WNI pemegang paspor elektronik (e-paspor).Setelah mendapatkan tiket pesawat promo ke Jakarta - Tokyo mulai dari Rp2.400.000 (one way) dan promo hotel di Tokyo untuk sekeluarga di tiket.com, selanjutnya menentukan tempat wisata populer di Jepang dengan jelajahi dan rasakan pengalaman artistik teamLab Planets Tokyo, pelopor seni digital Jepang di Toyosu yang tengah viral dengan harga mulai Rp203.040 per orang.Ajak juga habiskan waktu nikmati berbagai wahana di Universal Studios di kota Osaka mulai dari harga Rp868.560 per orang di tiket To Do.Pada liburan tengah pekan ini, Tiket.com, kembali menghadirkan program Mid-Year Holideals dengan diskon hingga 40% plus ekstra diskon hingga Rp.375.000 untuk semua kebutuhan liburan sobat tiket yang sedang merancang travelling seru bareng keluarga. Berlangsung dari 15 hingga 22 Juni 2023, program Mid Year Holideals dapat bantu kamu merencanakan pekan liburan sekolah bersama buah hati dengan cermat."Liburan sekolah selalu menjadi momen yang dinantikan semua keluarga. Dengan liburan, kita seperti mengisi kembali energi kebersamaan keluarga yang mungkin sedikit hilang karena kesibukan dengan kegiatan masing-masing," ungkap Maria Risa Puspitasari, SVP of Brand Marketing tiket.com."Dengan promo Mid-Year Holideals ini kami ingin mewujudkan semua rencana liburan sobat tiket dengan menghadirkan diskon besar untuk semua kebutuhan liburan seperti tiket pesawat, hotel, hingga tempat-tempat wisata populer yang pas di masa liburan sekolah," pungkasnya.