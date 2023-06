5 Tempat Wisata Lembang Bandung yang Seru, Wajib Masuk List Liburanmu!

1. Wisata Dusun Bambu

Mencari tujuan liburan seringkali menjadi tugas menantang, terutama ketika pilihan destinasi yang beragam menawarkan pesonanya masing-masing. Buat kamu yang merencanakan liburan ke Bandung, salah satu tempat yang tidak boleh dilewatkan adalah Lembang.Terletak di kaki Pegunungan Tangkuban Perahu, Lembang menawarkan kombinasi yang mengagumkan antara keindahan alam memesona, suasana sejuk dan segar, serta beragam atraksi menarik, serta hotel di Lembang yang sangat nyaman untuk diinapi.Berada hanya beberapa kilometer di utara pusat Kota Bandung, Lembang telah menjadi magnet bagi wisatawan lokal maupun internasional yang mencari ketenangan dan keasyikan di tengah suasana pegunungan menyejukkan.Dengan suasana yang jauh dari hiruk-pikuk kota dan pemandangan alam menakjubkan, Lembang punya tempat ideal untuk melepaskan diri dari rutinitas sehari-hari dan menikmati liburan tak terlupakan.Nah, buat kamu yang tertarik ke Lembang Bandung, yuk simak rekomendasi tempat wisata seru dan istimewa.Kalau kamu mau liburan ke Lembang, Wisata Dusun Bambu wajib banget kamu kunjungi. Tempat ini punya segala yang kamu butuhkan untuk liburan seru. Bayangin deh, kamu bakal dikelilingi oleh pemandangan indah danau yang tenang, hingga perkebunan bambu hijau segar.Udara di sini benar-benar segar dan bikin hatimu senang banget. Kamu bisa santai-santai di gazebo bambu yang nyaman, atau mungkin naik perahu bebek di danau.Kalau perutmu lapar, jangan khawatir, di sini ada restoran yang terkenal dengan makanan lezatnya. Pokoknya, di Wisata Dusun Bambu, kamu bakal puas banget menikmati liburanmu.Jl. Kolonel Masturi No.KM. 11, Kertawangi, Kec. Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa BaratKamu lagi nyari tempat asyik untuk menginap di Lembang? Nah, The Lodge Maribaya bisa jadi pilihan yang oke banget!Di sini, kamu bisa rebahan di tengah-tengah alam yang indah. Bayangin deh, kamu bisa nginep di rumah pohon atau tenda glamor dengan desain yang unik. Pokoknya, bakal jadi pengalaman seru banget!Selain itu, kamu juga bisa mencoba wahana seru kayak flying fox atau jembatan gantung yang bikin jantung berdebar. Ditambah lagi, pemandangan alamnya yang tak bisa kamu lewatkan. The Lodge Maribaya, tempat yang oke banget buat melepaskan penat, santai-santai, dan bikin kenangan tak terlupakan.Jalan Maribaya No. 149/252 RT. 03 / RW. 15 Babakan, Gentong, Cibodas, Kec. Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa BaratLiburan ke Lembang kurang lengkap kalau kamu nggak nyobain makan di Dago Bakery Punclut! Tempat ini terkenal banget sama makanan rotinya yang enak dan suasananya nyaman banget. Kamu bisa cobain roti-varian dengan topping keren, roti gulung lezat, atau mungkin kue tart yang bikin kamu ngiler.Selain makanannya, tempatnya juga strategis banget, jadi kamu bisa menikmati pemandangan Kota Bandung yang keren abis. Jadi, jangan lupa mampir ke Dago Bakery Punclut buat ngerasain sensasi kuliner yang seru.Punclut, Jl. Pagermaneuh No.57, Pagerwangi, Kab Bandung Barat, Jawa BaratNah, kalau kamu suka sama bunga dan alam, nih tempat yang pas banget buat kamu kunjungi di Lembang, Orchid Forest Cikole namanya. Di sini, kamu bakal dimanjakan dengan keindahan ribuan anggrek berwarna-warni dan bentuknya yang unik. Bayangin deh, jalan-jalan di tengah pepohonan, sambil mencium aroma wangi anggrek.Serasa benar-benar masuk ke dalam dunia dongeng! Selain itu, ada jembatan gantung dan trek alam yang bakal bikin kamu betah berlama-lama. Pokoknya, Orchid Forest Cikole ini tempat yang oke buat santai, foto-foto, dan bikin liburanmu makin berkesan.Genteng, Cikole, Kec. Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa BaratKamu suka suasana pasar tradisional? Nah, di Floating Market Lembang ini kamu bisa merasakan pengalaman unik dengan suasana pasar yang berada di atas perairan. Asyik banget kan?Di sini, kamu bisa jajan makanan dan minuman enak dari berbagai gerai. Mulai dari batagor, siomay, nasi goreng, sampai camilan tradisional yang bikin perut kamu kenyang dan puas. Selain makanan, juga ada kerajinan lokal yang bisa kamu beli sebagai oleh-oleh. Seru deh buat hangout bareng teman atau keluarga di sini!Jl. Grand Hotel No.33E, Lembang, Kec. Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa BaratNah, itu dia rekomendasi tempat wisata di Lembang Bandung yang bikin liburanmu makin seru. Sudah siap untuk jelajah ke tempat di atas? Yuk, langsung saja rencanakan liburanmu ke Lembang Bandung! Stay now, not never!Jangan lupa untuk menyiapkan juga penginapan yang nyaman selama di sana ya. Kamu bisa menggunakan Traveloka untuk memesan hotel di Lembang atau villa di Bandung. Di Traveloka kamu bisa mendapatkan penawaran menarik, yaitu diskon hingga 50% + kupon diskon sampai Rp1jt buat menginap di Hotel, Vila, dan Resor. Hemat banget kan?Dan dapatkan kemudahan saat menginap dengan fitur Bayar saat Check-in dan Easy Reschedule. Liburan makin nyaman tanpa ragu! Pesan sekarang #HolidayNowNotNever!