Dari Ratu Hingga Meghan Markle, Intip Hotel Favorit Keluarga Kerajaan Inggris!

Tidak asing mendengar keluarga Kerajaan Inggris yang seringkali bepergian keliling dunia. Hotel menjadi salah satu tempat untuk beristirahat bagi kita semua, tak terkecuali Keluarga Kerajaan.Seperti orang-orang pada umumnya, Keluarga Kerajaan memiliki hotel favorit mereka saat mengunjungi suatu negara atau kota. Berikut hotel-hotel yang merupakan favorit dari berbagai anggota Keluarga Kerajaan:Sebelum menikah dengan Pangeran Harry, Meghan Markle, Duchess of Sussex, seringkali menginap di apartemen Grosvenor House by Jumeirah Living in Mayfair saat melakukan syuting untuk Suits.Pada wawancara tahun 2015, Meghan mengatakan, “Ini adalah properti favorit saya yang pernah saya tinggali”.Hotel ini menawarkan harga yang begitu fantastis. Mulai dari £376 per malam atau sekitar Rp6 juta, hingga £1.427 per malam atau sekitar Rp22,7 juta.The Goring menjadi satu-satunya hotel di dunia yang mendapatkan Royal Warrant pada tahun 2013. Hotel ini menjadi kesukaan dari Ratu Elizabeth II. Bahkan, Putri Wales, Kate Middleton ini menginap di sini sebelum pernikahan dilangsungkan bersama Pangeran William.The Goring memiliki 69 kamar dan suite. Kisaran harga yang dibanderol untuk menyewa hotel ini adalah £445 hingga £8,500 per malam atau sekitar Rp7 juta sampai Rp135 juta untuk Royal Suite.Berlokasi di Karibia, Meghan Markle merekomendasikan hotel ini dan juga menjadi salah satu hotel favoritnya selain Grosvenor House.Pemandangan hotel pun tidak main-main. Pasalnya terdapat kolam renang besar dengan pemandangan air serta taman tropis juga. Ditambah adanya makanan laut segar di restoran terdekat.Untuk menyewa hotel ini, kamu harus mempersiapkan £132 atau sekitar Rp21 juta per malam.Situs Halo! mengklaim The Carlyle menjadi hotel favorit Putri Diana. Tidak hanya itu, Pangeran Harry dan istrinya Meghan Markle pernah tinggal di sana pada 2021.Pangeran William beserta Putri Wales, Kate Middleton juga pernah berkunjung pada 2014. Sedangkan Raja Charles dan Permaisuri Camilia juga pernah mampir sejenak pada 2015.Hotel ini memiliki 189 kamar dan menawarkan pemandangan Central Park. Namun, harga yang dibanderol untuk hotel ini sekitar £1.000 atau Rp16 juta per malam.Putri Diana pernah menginap di hotel ini pada 1996 saat menggalang dana untuk penelitian kanker. Drake memiliki paket “Crowing a Lady” untuk menciptakan pengalaman yang tak terlupakan.Kamar mewah yang pernah disinggahi Putri Diana menyuguhkan pemandangan Danau Michigan dan ruang seluas 1.500 kaki persegi. Untuk harganya sendiri dibanderol $32000 atau sekitar Rp848 juta.