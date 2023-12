Jadi Mitra Strategic, Rudi Salim dan Raffi Ahmad Bakal Hadirkan CPCM Terbesar di Dunia

CPCM terbesar di dunia ada di Indonesia

(FIR)

Jejaring arena bermain (arcade game) keluarga kenamaan asal Singapura Cow Play Cow Moo (CPCM) meresmikan gerai perdana di Indonesia. Gerai ini resmi dibuka di Lantai 2 Carstensz Mall Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten pada 8 Desember 2024.Pada gelaran Grand Opening CPCM Indonesia, diperkenalkan mitra baru dua pebisnis ulung, Rudy Salim dan Raffi Ahmad. Keduanya percaya diri mampu mendorong bisnis CPCM Indonesia di tahun depan semakin berkembang pesat.Rudy Salim memberi paparan tentang potensi pasar gim di Indonesia. Pertumbuhan pasar untuk game market di Indonesia, menurut Rudy Salim, pada rentang lima tahun dari 2022-2027 mencapai 7,66% per tahun.Sementara, nilai pasar (market size) gim di Indonesia untuk rentang waktu serupa sebesar $401,5 juta. Diproyeksikan pada 2027 pangsa pasar gim tersebut mencapai $1,16 miliar dolar.Terdapat potensi besar pasar game di Indonesia, kata Rudi. Melihat peluang tersebut, pada 2024 mendatang, CPCM Indonesia siap melakukan ekspansi dengan membuka dua cabang."Tentunya kami memikirkan strategi untuk CPCM ke depan, salah satunya akan membuka cabang CPCM terbesar di dunia berlokasi di Pantai Indah kapuk (PIK) II. Peletakan batu pertama untuk cabang CPCM Indonesia di PIK II akan dilakukan pada 13 Desember 2023. Sementara itu, satu cabang terbaru lagi akan dibuka di Pluit Village, Jakarta Utara," kata Strategic and Partner CPCM Indonesia Rudy Salim.Baca juga: Enggak Usah Jauh-jauh ke Singapura, Cow Play Cow Moo Sudah Ada di Indonesia Nantinya CPCM di Pantai Indah Kapuk (PIK) II, Jakarta Utara, akan memiliki luas 3.560 meter persegi dan didapuk sebagai CPCM dengan area terbesar di dunia. Kemunculan cabang kedua ini akan menyasar masyarakat di PIK 1, PIK 2, Golf Island, Muara Karang, Puri, dan Tangerang.Sementara CPCM di Pluit Vilage, Jakarta Utara, dengan luas 3.000 meter persegi dengan cakupan pasar gim di Pluit, Muara Karang, Tanjung Duren, Kembangan, Ancol, Kelapa Gading, dan Kemayoran."Selain adanya rencana ekspansi ini, kami juga di tahun depan akan membuka kesempatan untuk bisa franchise yang sekarang masih dalam tahap pengolahan. Tapi tahun depan kami akan membuka kesempatan franchise ini,” tegas Rudy Salim.Segendangsepenarian dengan Rudy Salim, selebritas sekaligus pemilik grup Rans, Raffi Ahmad juga optimistis dengan potensi besar pasar gim di Indonesia. Menurutnya, CPCM punya potensi yang sangat besar karena menyasar ke family market."CPCM ini akan diminati para keluarga untuk berbagi kebersamaan dengan bermain bersama membangun kenangan tak terlupakan. CPCM akan jadi family market banget untuk Indonesia," pungkas Strategic and Partner CPCM Indonesia Raffi Ahmad.Di hari pembukaan akbar (grand opening), CPCM Indonesia menambah 50-an mesin permainan baru dari semula jumlahnya 150-an ketika soft opening pada 13 September 2023 lalu. Dengan demikian, lebih dari 200 unit di luas area 2.600 meter persegi hadir, semata-mata demi memanjakan para penggemar die hard arcade game Tanah Air.