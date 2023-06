'Slurp Around the Block', Gaet Anak Muda Pencinta Kuliner di Jakarta dengan Cara Beda

Pengalaman kuliner dengan gaya baru

(Keseruan bar hopping dalam program Slurp Around the Block. Video: Dok. Instagram Whymee Superfood Instant Noodles/@whymeenoodles)

1. Whymee x Lokaholik, 25 Mei - 8 Juni 2023

2. Whymee x Iron Fist, 25 Mei - 25 Juni 2023

? Mushroom Char Siu Noodles (Vegan)

? Squid and Tiger Prawns Noodles (Non-Vegan)

3. Whymee x Sounds of Nebula, 25 - 27 Mei 2023

Mencari kuliner lalu menikmatinya kayaknya sudah mainstream banget ya. Apalagi kalau kamu melihat di media sosial hidden gem (tempat unik atau menarik dan tersembunyi), sudah pasti dalam hitungan beberapan bulan ke depan tempat itu sudah dipenuhi banyak orang.Namun, kali ini ada gaya kuliner menarik yang unik banget. Dijamin ini merupakan pengalaman kuliner yang belum pernah ada sebelumnya. Yes, “Slurp Around the Block”. Apa itu? Nah, Slurp Around the Block merupakan sebuah program tur restoran dan bar kekinian yang beda dari pengalaman culinary kamu sebelumnya deh.Digagas oleh Whymee by Burgreens, sebuah merek mi instan sehat dan inovatif yang berbahan 100 persen nabati dengan kandungan superfood yang sehat dan bergizi program ini menawarkan pengalaman makan dan bar hopping yang unik bagi anak muda di Jakarta.Pada kesempatan perdananya kali ini, “Slurp Around the Block” berkolaborasi dengan tiga restoran ternama di Blok M , yaitu Lokaholik, Iron Fist, dan Sounds of Nebula. Istilah bar hopping sendiri merupakan tindakan mengunjungi beberapa bar atau tempat dalam satu malam.Dibuka pada tanggal 25 Mei 2023, Slurp Around the Block mengundang para pencinta kuliner muda di Jakarta untuk bergabung dalam rangkaian acara menarik yang dijadwalkan mulai dari pukul 5 sore til drop (sampai selesai).Acara akan dimulai dengan sesi pembuatan cocktail dan perkenalan produk Whymee di Lokaholik, dilanjutkan dengan makan malam di Iron Fist, dan diakhiri dengan party di Sounds of Nebula.Irene Tjhai, CEO Whymee by Burgreens, dengan antusias mengungkapkan, "Kami sangat senang karena bisa menghadirkan program 'Slurp Around the Block' yang dikhususkan bagi anak muda Jakarta yang selalu bersemangat mencoba hal-hal baru, termasuk mi instan sehat Whymee ini.”Irene juga menambahkan, ”Melalui program ini, kami juga ingin menyampaikan bahwa menyantap kelezatan mi instan sehat bisa dilakukan dengan cara yang fun, trendy, dan menyenangkan.""Kelezatan mi instan Whymee membuktikan bahwa mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi tidak perlu membosankan. Whymee memiliki kadar protein tinggi (setara dengan 1 butir telur), tinggi serat (setara dengan 250 gr bayam), memiliki 33 persen lebih sedikit kalori dan 54 persen lebih sedikit sodium dan lemak. Produk WhyMee sedang dalam pendaftaran sertifikat healthier choice dari BPOM."Kalau Teman Gaya kepingin juga join boleh banget lho. Caranya kamu bisa mengikuti periode kolaborasi dan menu spesial yang ditawarkan yaitu:Menu kolaborasi: Whymee Goreng Pedas disajikan dengan Bumi Manis Vegan CocktailMenu kolaborasi berbahan Whymee Goreng Oriental yang disajikan menjadi menu:Promo Spesial: Beli 1 Cocktail, dapatkan 1 Whymee Soto Mi Spesial.Dipeluncuran produk kali ini, Whymee memperkenalkan tiga rasa andalannya, yaitu Mi Goreng Pedas, Mi Goreng Oriental, dan Mi Soto Spesial. Ketiga varian produk ini bisa dinikmati selama program “Slurp The Block” ini berlangsung dan dapat dibeli langsung di seluruh restoran Burgreens maupun online di GreenKind store di Tokopedia."Peluncuran Whymee ini juga untuk menunjukkan keinginan kami yang besar untuk menyediakan opsi plant-based food yang mudah untuk dikonsumsi langsung oleh masyarakat luas dan sekaligus juga mempermudah pelaku bisnis food and beverage lain untuk memiliki opsi vegan di restoran mereka,” pungkas Irene. Jadi, set tanggalnya buat join ya and have fun!