Keren! Restoran Pizza Ini Gunakan Robot sebagai Chef

Is this the Future of restaurants? pic.twitter.com/dwff4kMHdG — H0W_THlNGS_W0RK (@HowThingsWork_) November 8, 2022

(FIR)

Restoran pizza memang sudah biasa. Namun, bagaimana jika yang membuat makanan berbahan dasar roti itu adalah robot?Ya, robot pembuat Pizza itu ada di Pazzi. Restoran pizza ini menggunakan robot untuk memasak pizza para pelanggan, lho.Berlokasi di Beaubourg, Paris, Prancis, ternyata Pazzi ini merupakan restoran pizza robot kedua yang ada, setelah fasilitas percontohan yang dibuka di pinggiran kota Paris pada 2019. Robot Pazzi ini diketahui dapat membuat pizza dalam waktu 45 detik saja.Dijuluki “Pazziria”, robot ini bekerja untuk meratakan adonan, mengoleskan saus dan topping, menempatkan pizza di oven, lalu memotong sesuai potongan, serta mengemasnya. Robot ini diketahui bisa menghasilkan 80 pizza per jam.Robot sepenuhnya tertutup di balik dinding kaca dan tidak ada manusia yang membantu. Pesanan dapat dilakukan melalui aplikasi web atau kios layar sentuh di restoran. Pelanggan bisa secara langsung menyaksikan bagaimana robot berputar membuat setiap pizza, dan dapat mengambil pesanan mereka dari satu tempat yang ditandai.Diketahui alasan di balik adanya Robot Pazzi adalah adanya pandemi yang membuat kontak langsung tidak boleh terus menerus dilakukan. Karena Pazzi menggunakan robot, tidak ada kontak manusia-ke-manusia yang membuat dan menjual pizza.Robot Pazzi juga bisa berjalan terus menerus tanpa istirahat. (dipantau dari jarak jauh jika ada yang rusak). Robot ini juga berarti tidak perlu mempekerjakan, melatih, dan membayar pekerja manusia, yang bagus untuk keuntungan Pazzi.Namun, restoran ini dikabarkan mulai tutup karena kerugian dari ketidakpercayaan robotika oleh masyarakat umum di sana. CEO Pazzi, Philippe Goldman pun menuliskan kesedihannya dalam kanal Linkedin pada 7 Oktober 2022.“It is with immense sadness that I announce the end of the PAZZI adventure (Dengan kesedihan yang sangat besar, saya umumkan perjalanan terakhir dari PAZZI),” tulis Goldman.Goldman mengunggah postingan tersebut dengan tajuk “The end of the journey for Pazzi Robotics”. Diketahui Pazzi telah melakukan PHK besar-besaran terhadap 35 karyawan yang tersisa di sana.