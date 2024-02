'The Orient Odyssey', Sebuah Refleksi dan Perjalanan Chinese New Year di Lippo Malls

(Aneka kuliner di perayaan Chinese New Year tahun ini juga beragam. Foto: Dok. Istimewa)

(TIN)

Menyambut perayaan Chinese New Year tahun ini, Lippo Malls kembali menyiapkan rangkaian perayaan dengan berbagai kegiatan di 69 mal yang dikelolanya, yang dimulai pada tanggal 22 Januari - 25 Februari 2024.“The Orient Odyssey” menjadi tema pada perayaan Chinese New Year tahun ini. Tema ini merupakan refleksi dari sebuah makna perjalanan dan petualangan untuk pencapaian keberhasilan. The Orient Odyssey juga diharapkan memberikan harapan baru untuk menyambut tahun baru tahun ini.Melengkapi tema ini mal ini menghadirkan dekorasi, berbagai kegiatan dan aktivitas menarik yang menggabungkan unsur-unsur tradisional Tiongkok.Dengan dekorasi khas yang memadukan warna pink, merah, dan emas dalam ornamen-ornamen nya seperti bunga, lampion, dan naga sebagai simbol tahun Naga, memberikan kesan kepada pengunjung layaknya berada di Little Shanghai. Hal ini memberikan pengalaman belanja yang unik dan menarik serta menghibur pengunjung mal selama periode perayaan Imlek.Sebagai salah satu kegiatan tahunan, mal ini juga menyiapkan rangkaian kegiatan untuk memberikan nuansa Chinese New Year dengan berbagai kegiatan menarik dengan hadirnya beragam atraksi barongsai, mulai barongsai yang akan mengelilingi mal untuk menyapa pengunjung, barongsai meja hingga atraksi Barongsai Tonggak yang akan hadir di Lippo Mall Puri, Pluit Village, dan Gajah Mada Plaza.Hiburan lain khas kebudayaan Tionghoa juga akan ditampilkan seperti Liong Dance, dan beberapa parade seperti Cai Shen Ye dan Fuk Luk Sau Parade untuk memberikan kesan dan nuansa Chinese New Year selama program berlangsung.Melengkapi perayaan Lunar New Year, Lippo Malls juga menghadirkan ragam bazar yang menyediakan berbagai produk ornamen untuk perayaan Chinese New Year, hingga fashion di antaranya Chinese New Year Bazar pada tanggal 22 - 28 Januari 2024 dan Old Shanghai pada tanggal 10 Januari - 18 Februari 2024 di Lippo Mall Puri.Selain kegiatan bazar, melengkapi perayaan Chinese New Year, ragam kuliner juga disiapkan Lippo Malls dengan menyajikan pilihan kuliner mulai dari makanan ringan hingga makanan khas Chinese New Year yang bisa menjadi pilihan pengunjung untuk menikmati kuliner yang ada di setiap mal.Untuk memberikan aktivitas pada anak anak pada perayaan Chinese New Year, juga menyiapkan program aktivitas anak seperti Mandarin Singing Competition di Gajah Mada Plaza pada tanggal 13 & 14 February 2024 serta Pluit Village yang juga mengadakan berbagai aktivitas anak seperti Little Koko Cici Talent Competition pada 3 Februari 2024.Ada juga Little Barongsai Competition pada 8 Februari 2024, dan Mandarin Story Telling Competition yang diadakan pada tanggal 17 Februari 2024. Senayan Park juga mengadakan Shanghai Fashion Contest untuk anak usia 5-11 tahun yang akan diadakan pada tanggal 18 Februari 2024.Terdapat juga event hiburan anak yang menghadirkan Garfield x Si Juki edisi Chinese New Year di Lippo Mall Puri pada 26 Januari - 11 Februari 2024.Danny Crayton, Chief Marketing Officer PT. Lippo Malls Indonesia, menjelaskan, "Sebagai agenda kegiatan tahunan, Lippo Malls telah menyiapkan rangkaian kegiatan pada setiap perayaan Chinese New Year dimulai dengan tampilan mal yang kita hias dengan dekorasi khas Chinese New Year mulai dari pintu masuk mal hingga beberapa sudut mal dan juga di panggung utama yang kita siapkan dengan beberapa aktivitas menarik.""Seperti aktivitas anak-anak, aktivitas belanja dan kuliner , juga atraksi menarik untuk keluarga seperti atraksi barongsai, lion dance dan lain-lain dengan harapan setiap anggota keluarga dapat menikmati perayaan Chinese New Year di Lippo Malls dengan aktivitas yang kita siapkan."