Yuk Mampir! Aneka Kuliner dari Bandung Sampai Yogyakarta (seri 2-Jalur Non Pantura)

(TIN)

Untuk kamu yang akan mudik Lebaran di tahun ini rasanya rindu sudah tertebus. Bagi kamu yang akan menuju berbagai daerah jalur Non Pantura pastinya perjalanan akan memakan waktu berjam-jam. Jangan lewatkan kesempatan di jalur Non Pantura ini untuk mencoba berbagai kulinernya ya.Kami akan berikan berbagai rekomendasi kuliner mantul dari Bandung, Tasikmalaya, Banyumas, Purwokerto, Banjarnegara, Purworejo, Magelang, sampai Yogyakarta.Dirilis oleh Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan mengeluarkan buku"Melalui penerbitan Buku Yuk Mampir! - Peta Kuliner Jalur Lebaran Pulau Jawa ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dalam mencari informasi kuliner di daerah sepanjang jalur Lebaran di Pulau Jawa, baik Jalur Pantura maupun Non Pantura," tulis rilis yang diterima Medcom.idJadi, siapkan semua kebutuhan kamu untuk mudik Lebaran 2022 ini. Yuk, catat kuliner mantap di delapan kota berikut ini:Mie kocok dapat dijumpai di berbagai sudut kota Bandung. Mie kocok adalah hidangan mi yang berkuah kaldu sapi dan terdiri atas mi kuning yang disajikan dalam kuah kaldu sapi kental, irisan kikil, taoge, bakso, jeruk nipis, dan ditaburi irisan seledri, daun bawang, dan bawang goreng.Lokasi resto: Mie Kocok Kaki Sapi Mang Nanang TeaTlp: 0878-2125-3696Makanan yang kini banyak tersebar di berbagai daerah di Indonesia ini tentu sudah menjadi favorit bagi banyak orang. Meski tak tentu asalnya, banyak yang meyakini bubur ayam mulanya berasal dari Kota Bandung. Bubur Ayam pada dasarnya berisikan bubur nasi dengan isian suwiran ayam, cakwe, kacang kedelai, dan biasanya dengan bumbu santan ditambah kecap asin/ manis sesuai selera.Lokasi resto: Bubur Ayam H Amid. Jl. Pajajaran No.105, Pamoyanan.Tlp: (022) 602-0864Pindang Ma Ecot adalah salah satu kuliner yang wajib di coba di jalur non Pantura. Makanan khas ikan Mas dengan air jeruk nipis dan garam cocok buat para pencinta ikan. Ini adalah pindang ikan mas legendaris yang rasanya khas. Jadi, melewati jalan ini wajib kamu coba.Lokasi resto: Jl. Raya Nagreg No. 69. Nagreg, Bandung, Jawa Barat.Melewati Jalan BKR di Tasikmalaya tak lengkap jika tak mencoba pepes ikan paskot. Pepes ikan adalah makanan yang identik dengan bungkus daun pisang ini memiliki cita rasa yang gurih dan lezat. Pepes ikan dikenal dengan bumbunya yang meresap. Jadi jangan lupa mampir ya ke sini.Lokasi resto: Baraya Sunda. Jl. BKR. No. 7. Kahuripan, Tawang, Tasikmalaya, Jawa Barat.Tlp: (022) 750-2123Menu yang di sajikan yaitu Mie Nyemek, Mie Rebus/Goreng, Nasi Goreng, Bihun Rebus/ Goreng, AyamGoreng Sambal Lalap Bakmi Nyemek ini berisi mi yang dicampur ayam suwir, telor, ati ampela. Tiap menu yang disajikan dijual dengan harga Rp25-30 ribu. Wajib coba nih guys!Lokasi resto: Jl. Raya Buntu - Gombong KM 6.Tlp: 0813-2766-6610Lokasi strategis di tepi jalan raya Tambak (sebelah SMPN-1), daging bebeknya empuk dan gurih dilengkapi sambal kecap plus mentimun dan mendoan.Lokasi resto: Sepanjang Jl. Raya Tambak, Banyumas.TLP: 0812-1547-3267Oemah Tahu Sumedang ini pertama kali berdiri di Purwokerto, tepatnya di kawasan Tambaksogra Purwokerto. Menu andalannya memang aneka jenis tahu, namun beragam jenis masakan khas daerah juga turut menjadi menu favorit pelanggan Oemah Tahu Sumedang Mang Eman.Lokasi resto: Jl. Raya Tambaksogra, Dusun II, Karangcegak, Sumbang, Banyumas, Jawa Tengah.Telepon: 0851-0061-1133Getuk goreng adalah makanan asli khas Sokaraja, Banyumas. Getuk goreng terbuat dari bahan dasar singkong atau biasanya masyarakat Banyumas menyebutnya dengan sebutan "Boled" dengan tambahan gula jawa membuat getuk goreng ini menjadi manis dan gurih. Wajib jadi camilan sepanjang jalan. Jangan lupa bungkus juga sebagai oleh-oleh.Lokasi resto: Jl. Jendral Sudirman. No. 41-141, Sokaraja, Dusun II Sokaraja Tengah, Sokaraja, Jawa Tengah.Tlp: (0281) 644-1216Bertahan sejak 1948 warung Tahu Kupat Mbah Djawi kini menjadi salah satu tujuan wisata kuliner Banyumas. Kamu pasti nyesel deh kalau enggak mencobanya, karena tempat makan ini hanya buka beberapa jam saja lho.Lokasi resto: Jl. Pegadaian Banyumas (sebelah utara Klenteng Banyumas), Banyumas.TLP: 0857-4793-9373Oemah Tahu Sumedang ini merupakan cabang dari Oemah Tahu yang ada di Purwokerto, tepatnya di kawasan Tambaksogra Purwokerto. Menu andalannya tahu sutra, namun beragam jenis masakan khas daerah juga turut menjadi menu favorit pelanggan Oemah Tahu Sumedang Mang Eman.Sebut saja Nasi Liwet Ayam Ingkung, Nasi Bancakan, dan Tahu Kupat khas Banyumas; Nasi Liwet Ayam Lodho khas Tulungagung, Nasi Liwet Ayam Bekakak dan Nasi Timbel khas Sunda.Lokasi resto: Jl. Raya Brengkok - Banjarnegara, Randegan, Sigaluh, Banjarnegara.Telp: 0812-7873-831Dawet ayu ini terdiri dari santan, dawet, tape, dan gula jawa. Ada dua macam dawet yang dijual yaitu dawet ayu berbahan dasar tepung beras dan dawet ireng yang dibuang dari sagu. Dalam sehari terjual hingga mencapai 300 porsi. Seporsi dawet plus tape dijual dengan harga Rp7 ribu saja. Kuy! Mampir dan coba ya!Lokasi resto: Jl. Ahmad Yani No. 2 (Depan kantor Pos Purworejo)Tlp: 0813-9246-4146/ 0812-271-17866Warung makan yang sudah berdiri sejak masa 1950-an ini kini telah menginjak generasi ketiganya. Harga satu paket sate kambing dibanderol Rp40 ribu dan Rp35 ribu untuk gulai kambingnya.Lokasi resto: Winong Kemiri, Purworejo.TLP: 0812-8040-733Mangut adalah salah satu jenis masakan seperti gulai namun lebih encer dan pedas. Biasanya ikan air tawarlah yang diolah menjadi mangut. Sedangkan ikan beong sendiri adalah ikan endemik yang hanya dapat ditemukan di Sungai, kalau di Kabupaten magelang, kita bisa jumpai ikan beong di Sungai Progo. Bentuk ikan beong ini menyerupai lele, namun ukurannya lebih besar dan memiliki daging yang cukup banyak di bagian kepalanya.Lokasi resto: Jl. Sudirman M 4 Kembanglimus Borobudur, Magelang.TELP: 0813-2773-5456Restoran yang memiliki pemandangan langsung ke hamparan sawah ini punya menu andalan yaitu Ayam Bacem. Bumbunya dibuat dengan rempah-rempah baceman kemudian ayam digoreng sesudah bumbunya meresap sehingga ayam goreng yang disajikan berwarna kecoklatan.Lokasi resto: Gn. Gempal, Giri Peni Wates, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.Tlp: (0274) 774-376Tersebar di berbagai sudut kota Jogja. Gudeg Jogja memang sudah menjadi ciri khas dari kota Jogja. Gudeg terbuat dari nangka yang biasanya diracik dengan sambal goreng krecek, telur pindang, dan areh. Harganya pun sangat bervariatif dan bisa menyesuaikan dengan selera kamu mulai dari yang manis hingga yang pedas.Lokasi resto: Jl. Senopati, Prawirodirjan, Gondomanan, Yogyakarta.Warung yang dirintis awal tahun 1990-an ini salah satu kuliner yang wajib juga kamu coba. Ini adalah aneka olahan belut, ikan gabus, dan wader.Rasanya pedas dengan sedikit rasa manis. Rempahnya terasa, dan belut gorengnya renyah dan berdaging lembut, dan memiliki rasa gurih. Sangat nikmat dimakan dengan nasi putih hangat dan dicocol sambal bawang.Lokasi resto: Jl. Bugisan, tegal Senggotan, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta.Tlp: (0274) 428-5368