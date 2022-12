Punya Cara Pengolahan yang Berbeda, Ayam Goreng dari Louisiana Kini Hadir di Indonesia

Sandeep Dey, Presiden Popeyes® Indonesia. (Foto: Tanto/MO)

Perendaman 12 jam

(FIR)

Indonesia kembali kedatangan brand ayam goreng dari luar negeri, tepatnya dari di New Orleans, Louisiana. Ya, Popeyes kini hadir di Tanah Air dengan citarasa unik dan melakukan grand opening pada 23 Desember 2022.Didirikan pada 1972 di New Orleans, Louisiana, Popeyes® menjadi salah satu restoran ayam goreng cepat saji terbesar di dunia. Popeyes juga telah mengukir nama di lebih dari 30 negara dengan masakan otentik khas Louisiana.Total ada lebih dari 3.900 restoran Popeyes® di seluruh dunia. Brand ini hadir membawa tradisi kuliner berusia 300 tahun yang menggabungkan perpaduan gaya memasak, bahan, dan bumbu masakan.Popeyes® yang dikenal dengan menu ayam goreng (fried chicken) dan roti lapis ayam (chicken sandwich) ala New Orleans yang pedas, akan memperkenalkan rasa ayam khas Louisiana yang berani dan lezat kepada konsumen di Indonesia."Di negara yang masyarakatnya sangat menggemari ayam goreng dan nasi adalah makanan pokok, kami ingin memanjakan konsumen Indonesia dengan rasa ayam goreng terbaik di kelasnya, rasa yang berani dan menawarkan berbagai menu yang dibuat dari ayam. Visi kami adalah menjadi the chicken destination di Indonesia," ucap Sandeep Dey, Presiden Popeyes® Indonesia.Keunikan dan perbedaan ayam goreng Popeyes terkenal dari cara pengolahan ayamnya. Ayam direndam dengan campuran bumbu yang unik selama 12 jam dalam rasa Louisiana Cajun yang nikmat.Lalu ditumbuk dan dilapisi tepung roti, kemudian dimasak perlahan hingga sempurna menggunakan teknik memasak eksklusif dengan bahan-bahan utama, menggunakan bahan-bahan lokal.Menu Popeyes® di Indonesia tidak hanya menampilkan menu favorit global tetapi juga menambahkan menu baru yang dikembangkan secara lokal untuk tamu Indonesia.Menu terdiri dari Ayam Goreng Louisiana, Ayam Goreng Pedas New Orleans, Ayam Panggang Louisiana, dan Roti Lapis Ayam (chicken sandwich), yang dinilai sebagai burger ayam terkenal dari Popeyes® dan menggemparkan internet di AS pada Agustus 2019).Berbagai menu sayap ayam berlapis saus, popcorn ayam buttermilk dengan rasa yang sedang tren, onion rings, dan berbagai menu dari nasi termasuk rice bowl. Menu lainnya termasuk kentang tumbuk dengan saus (mashed potatoes), kentang goreng Cajun, dan makanan penutup seperti es krim dengan brownies coklat dan blueberry chillz.Untuk memanjakan para konsumen di Jabodetabek, Popeyes® akan membuka gerai-gerainya di Jalan MH Thamrin, area Kelapa Gading, Depok, Karawaci, Pantai Indah Kapuk (PIK), dan Bintaro. Gerai Popeyes® akan dibuka mulai dari Margo City pada 29 Desember 2022, diikuti pembukaan gerai-gerai lainnya sejalan dengan ambisi Popeyes® membangun 300 gerai di Indonesia.