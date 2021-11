5 Jenis Jeruk yang Populer di Indonesia

Ilustrasi-Freepik

Jakarta: Jeruk merupakan salah satu buah yang terkenal akan kandungan vitamin C. Dan memang, vitamin C dibutuhkan untuk berbagai tujuan salah satunya adalah menjaga daya tahan tubuh.



Ada banyak sekali jenis jeruk yang tersebar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Berikut ini adalah jenis-jenis jeruk yang cukup populer di Indonesia:

1. Jeruk medan

Sesuai dengan namanya, jeruk ini berasal dari daerah Sumatera Utara tepatnya di Berastagi. Daerah berastagi terkenal dengan cuacanya yang dingin dan jeruk jenis ini tumbuh dengan subur pada lingkungan tersebut. Ciri khas dari jeruk medan adalah kandungan air yang banyak dengan bulir jeruk yang cukup besar.

2. Jeruk pontianak

Jeruk pontianak memiliki ukuran yang sedikit lebih kecil dibandingkan jeruk Medan. Ciri khas dari jeruk pontianak adalah warna kulit yang hijau gelap, dengan daging buah yang berwana oranye. Pada buah yang sudah matang, jeruk pontianak memiliki rasa yang sangat manis sehingga sangat disukai oleh banyak orang.

3. Jeruk sunkist

Jeruk ini berasal dari California, Amerika Serikat. Cara mengupas kulit jeruk sunkist juga berbeda dari jeruk pada umumnya karena untuk membuka jeruk sunkist diperlukan pisau untuk membelah kulitnya yang cukup tebal. Rasa jeruk ini cenderung asam dan segar, terkadang juga ditambahkan dalam berbagai jenis minuman.

4. Jeruk lemon

Memiliki warna kuning yang cerah, lemon seringkali ditambahkan ke berbagai minuman seperti teh. Kandungan vitamin C yang tinggi pada lemon, terkadang juga membuat beberapa orang menambahkannya pada air putih yang akan dijadikan infused water. Rasanya yang sangat asam membuat lemon biasanya ditambahkan dengan gula jika ingin dikonsumsi.

5. Jeruk nipis

Jeruk nipis memiliki bentuk buah yang cukup kecil dengan daging buah yang berwarna kehijauan. Biasanya, jeruk nipis tidak dikonsumsi secara langsung.



Terkadang juga, jeruk nipis dijadikan tambahan pada sambal atau digunakan ketika memasak ikan atau daging untuk menghilangkan bau amis pada bahan-bahan tersebut.

