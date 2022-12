Siwon Choi Demokan Fans Indonesia tentang Bumbu Makanan yang Lebih Sehat

(Pada momen Intimate Meet & Greet #SasayangSiwon yang berlangsung selama 90 menit, para fans dapat mengabadikan momen eksklusif bersama Siwon. Foto: Dok. Istimewa)

(TIN)

Siapa yang tak kenal Siwon Choi? Sosok Idol K-Pop yang ramah dan selalu memerhatikan gaya hidup sehat. Persona Siwon ini sejalan dengan misi utama Sasa membuatnya didapuk sebagai brand ambassador untuk memperkenalkan bumbu Indonesia ke mancanegara.Kabar gembira, Siwon Choi bersama Sasa Santan Omega 3 menyapa penggemar di Tanah Air dalam Intimate Meet & Greet #SasayangSiwon di Ballroom Hotel Four Seasons Jakarta, Senin, 5 Desember 2022 lalu.Kedatangan Siwon Choi ini untuk mengajak para fansnya menggunakan pilihan yang lebih sehat yakni Sasa Santan Omega 3 dalam menikmati aneka kuliner khas Indonesia.Pada momen Intimate Meet & Greet #SasayangSiwon yang berlangsung selama 90 menit, para fans dapat mengabadikan momen eksklusif bersama Siwon. Mulai dari chit-chat langsung bersama sang idola hingga menyanyikan lagu untuk Mas Agung, panggilan akrab Siwon Choi di kalangan fans Indonesia.Di kesempatan ini Siwon Choi bersama Albert Dinata, Marketing Director CAR PT Sasa Inti juga medemokan penggunaan Sasa Santan Omega 3 di berbagai menu kuliner Indonesia, dari rendang, opor, hingga kopi sasayang alias kopi dengan campuran Sasa Santan Omega 3. Santan yang mengandung kebaikan Omega-3 yang baik bagi kesehatan seperti menjaga kesehatan jantung, fungsi otak dan memperkuat daya tahan tubuh.“Nama saya cendol Eh, (kalau makanan) sukanya sih kalo mengandung santan tuh rendang. Pastinya suka Sasa Santan dong,” ungkapnya sambil pertama kali mencoba kopi sasayang omega3 yang langsung disambut riuh fans #SasayangSiwon.Selain menikmati momen intim dan berfoto langsung bersama Siwon Choi, para fans juga semakin gembira dengan pemberian surprise box #SasayangSiwon yang diberikan bagi para fans yang beruntung.“Seneng banggeeet! Fan meeting paling gokil! Sasa ini another level deh! Very luxurious!” cuitan para fans #SasayangSiwon yang ramai di twitter.Kehadiran Siwon Choi ini pada acara Meet &Greet #SasayangSiwon ini diharapkan dapat memperkuat positioning Sasa Santan Omega 3 sebagai pilihan lebih sehat.“Sasa Santan Omega 3 hadir sebagai pilihan yang lebih sehat bagi konsumen Indonesia. Acara Intimate Meet&Greet #SasayangSiwon merupakan bentuk rasa terima kasih kami pada konsumen setia Sasa Santan juga untuk mengingatkan konsumen untuk selalu memilih produk yang lebih sehat untuk keluarga," beber Albert."Kehadiran Siwon Choi sebagai brand ambassador merupakan salah satu strategi marketing yang dilakukan Sasa untuk membangun engagement agar lebih dekat dengan konsumen yang cermat,” pungkas Albert.