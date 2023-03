Mampir ke Bandung, Nikmati Buka Puasa Bertemakan Ramadan Arabic Barbeque

(FIR)

Jika kamu melipir ke Bandung pada Ramadan ini, tak ada salahnya mencicipi menu buka puasa Arab-Barbekyu al Fresco Kontemporer-tradisional di Swiss-Kitchen Restaurant ala Swiss-belresort Dago Heritage. Di sini kamu akan menikmati buka puasa yang berbeda.Swiss-Belresort Dago Heritage menawarkan berbagai paket liburan Ramadhan, termasuk pengalaman buka puasa Arab-Barbekyu al fresco kontemporer -tradisional di Swiss-Kitchen Restaurant. Keluarga, teman, dan orang-orang terkasihmu bisa amu ajak menikmati hidangan barbekyu dan hidangan utama.Hidangannya meliputi Kofta, Shawarma, dan daging panggang. Kedengarannya seperti kesempatan bagus untuk merasakan semangat Ramadan dan membuat kenangan spesial bersama orang-orang terkasih.Prasmanan berbuka puasa Arab-Barbekyu di Swiss-Kitchen Restaurant menawarkan berbagai pilihan takjil segar dan manis tradisional dari masakan Timur Tengah dan Arab lokal dan internasional, termasuk kurma, kolak, gorengan, mie, sambal, salad, sup, dan lainnya.Meski menjadikan makanan Timur Tengah sebagai menu andalan, bukan berarti kamu tak bisa menikmati menu lain. Di sini, kamu juga dapat menikmati kelezatan lokal, masakan Asia favorit. Prasmanan juga dilengkapi dengan sudut pencuci mulut untuk mereka yang menyukai makanan manis.Paket buka puasa Ramadan Arabic Barbecue Iftar di banderol dengan harga Rp239 ribu nett per orang, sudah termasuk donasi untuk panti asuhan, hiburan live music, dan kesempatan untuk memenangkan hadiah keberuntungan, seperti 'Logam Mulia' setiap hari.Paket tersedia selama periode Ramadan hingga 21 April 2023, mulai pukul 18:00 hingga 21:00. Swiss-Belresort Dago Heritage Bandung menawarkan paket kamar khusus selama Ramadhan, yang berlaku dari 23 Maret hingga 20 April 2023.Kamu dapat memilih harga Menginap Sahur/Breakfast dengan tarif kamarselama Ramadan, mulai dari Rp 918.000 nett per kamar per malam, yang sudah termasuk menginap satu malam di kamar Deluxe dengan sarapan atau sahur untuk dua orang.Selain itu, kamu juga dapat memilih Paket Kamar Ramadan yang sudah termasuk Iftar, mulai dari Rp 1.328.000 nett per kamar per malam. Paket ini sudah termasuk menginap satu malam di kamar Deluxe dengan sarapan atau sahur dan buka puasa Ramadan Arabic Barbecue untuk dua orang."Para tamu juga dapat memanfaatkan promo Early Bird yang menawarkan diskon 20% untuk paket buka puasa Arabic Barbecue Iftar ini jika dipesan sebelum 20 Maret 2023," terang Atika Nurliawati, Public Relation Manager Swiss-Belresort DagoHeritage Bandung.Sementara Gerri Primacitra, General Manager Swiss-Belresort Dago Heritage Bandung berharap para tamu dapat menikmati promo Ramadan dan merasakan indahnya Ramadan bersama orang tersayang di lingkungan yang aman serta nyaman di Swiss-Belresort Dago Heritage.