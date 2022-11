Acara Makan Siang Para Petinggi KTT G20 Disajikan Menu Nusantara

(Bamboo Dome, lokasi tempat tamu KTT G20 bersantap siang. Foto: Dok. Instagram resmi Joko Widodo/@jokowi)

“Selamat menikmati makan siangnya. Enjoy your lunch,” kata Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengawali makan siang bersama pimpinan dan delegasi KTT G20 di Bamboo Dome, Apurva Kempinski, Nusa Dua.Indonesia sebagai tuan rumah menyajikan menu Nusantara termasuk berbagai macam menu untuk vegetarian. Bagi yang non vegetarian menu pembuka disajikan selada udang Bangka, cumi bumbu rujak, dan sate pusut Mandalika.Untuk menu utama tersedia panggang ikan barramundi bumbu Bali, terik sirloin wagyu dan nasi ungu urap sayur yang mewakili Sumatra, Jawa, Bali, serta Nusa Tenggara Barat. Makanan utama ini didampingi emping Yogya dan kerupuk udang sedangkan untuk makanan penutup berupa pudding Nangka dan kelapa muda disiram gula palem.Untuk vegetarian menu pembuka terdiri dari selada tahu Bangka, bunga labu bumbu rujak dan sate pusut nangka Mandalika sedangkan menu utama berupa labu panggang bumbu Bali, terik tempe bacem dan nasi ungu urap sayur juga emping Yogya yang renyah. Juga sebagai makanan penutup sama dengan menu non vegetarian.Acara makan siang terlihat santai semua delegasi melepaskan jas hanya dengan kemeja putih kemudian suasana bertambah hangat Ketika Presiden Jokowi memberikan kesempatan kepada Presiden Olimpiade Internasional (IOC) Thomas Bach dilanjutkan Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) Gianni Infantino untuk memberikan pernyataan terkait perkembangan dunia olah raga.“Sport adalah bagian penting dari hidup kita, tidak hanya hidup kita sehat tapi juga hidup kita lebih bahagia,” alasan Presiden Jokowi mengundang kedua tokoh olahraga ini.Dalam pernyataannya Gianni dan Thomas sepakat bahwa olahraga termasuk sepak bola mampu menyatukan dunia dan damai antar negara.