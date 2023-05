Lobo & Juno, Saat Si Penyuka Kuliner dan Travel Bersatu

(Sushi dengan crispy salmon skin, avocado, black sesame seeds, dibungkus dengan saus truffle ponzu sauce, satu gigitan dengan rasa yang sulit dijelaskan kenikmatannya. Foto: Dok. Medcom.id/Yatin Suleha)

Cerita Lobo & Juno

(Salted Caramel Tiramisu, jadi penutup makan yang sempurna. Foto: Dok. Medcom.id/Yatin Suleha)

Berpadunya 2 kepribadian

(Lobo & Juno Burger, sensasi rasa dengan patty yang creamy, juicy, salah satu andalan bistro Lobo & Juno. Foto: Dok. Medcom.id/Yatin Suleha)

Konsep makanan dan minuman

(Bar di Lobo & Juno. Foto: Dok. Medcom.id/Yatin Suleha)

Racikan koktail juga jadi andalan

(Cozy interior dan kuliner yang menggoda. Video: Dok. Instagram Lobo & Juno/@loboandjuno)

Cerita soal kecintaan yang menyatukan dua insan, bagai denyar kerinduan yang disentuh dua insan. Rancangannya menawarkan pada kuliner yang berpadu indah yang hadir dengan interior berkesan keliling dunia. Hotel The Ritz-Carlton Jakarta, Mega Kuningan mempersembahkan Lobo & Juno, sebuah destinasi makan berkonsep menarik yang dirancang untuk menjadi destinasi kuliner andalan.Bertempat di lobi hotel, Lobo & Juno adalah sebuah bistro yang akan membawa tamu kepada sebuah perjalanan kuliner yang unik dari Timur hingga Barat, dengan menu-menu memikat yang dibuat secara mendetail.Lobo adalah seorang penjelajah dunia yang tumbuh dan dibesarkan oleh budaya-budaya yang ditemuinya. Dia berasal dari keluarga yang beruntung di mana orang tuanya kerap mengajaknya bepergian keliling dunia mulai dari belahan utara Thailand, Tuscany, New Delhi, hingga Paris.Terpapar oleh kehidupan dunia sejak kecil, Lobo selalu menanti-nanti petualangan dia selanjutnya dan tak sabar untuk membagikan ceritanya.Sedangkan Juno adalah seorang gadis kota yang populer, seorang pencetak tren yang mencintai musik dan desain. Dia memiliki hobi menghadiri festival musik hingga ke ujung dunia sembari mengeksplorasi kelezatan makanan lokal serta belajar mengenai budayanya.Sebagai style enthusiast, dia menyukai furnitur dan menghargai desain yang tak lekang oleh waktu dengan kualitas yang istimewa.“Kami sangat senang dapat membawa Lobo & Juno kepada kalian. Perpaduan dua kepribadian antara keduanya menghadirkan konsep restoran yang menarik dengan desain yang memikat," buka Nitesh Gandhi, Managing Director The Ritz-Carlton Jakarta, Mega Kuningan."Kami yakin bahwa konsep world bistro seperti ini akan menjadi destinasi makan dan gaya hidup yang populer di Jakarta. Apalagi lokasi kami yang berada di pusat bisnis distrik Mega Kuningan, membuat Lobo & Juno mudah dijangkau. Kami undang Anda untuk bertemu langsung dengan Lobo & Juno,” tambah Nitesh.Karya Juno Home, sebuah perusahaan furnitur asal Indonesia yang telah beroperasi sejak 1975 menghadirkan biru yang deep dalam interior desainnya. Seakan-anak kita menatap dalamnya samudra. Menciptakan kesan calming yang meringankan rasa.“Kami memiliki motivasi untuk menciptakan sebuah ruang yang bersifat adaptif dan dapat melebur dengan berbagai gaya. Lobo & Juno akan menjadi sebuah destinasi di mana tamu dapat menikmati hiburan dan menghabiskan waktu berkualitas bersama teman dan orang tersayang dalam sebuah atmosfer yang cantik lengkap dengan makanan dan minuman berkualitas,” kata Adrian Wonoto, pemilik Juno Home.Petualangan-petualangan Lobo & Juno kemudian dituangkan oleh tim kuliner hotel dalam wujud konsep makanan, minuman, dan pengalaman yang dapat dinikmati oleh semua orang.Lobo & Juno menyuguhkan beragam hidangan Timur dan Barat yang dikemas dalam penyajian modern namun tidak pretensius. Beberapa sajian yang wajib dicoba adalah Lobo & Juno Burger, Roasted Pork Belly, Tongseng Kambing, Tomahawk Steak, dan masih banyak lagi.Lady Putri selaku Complex Public Relations Manager dari The Ritz-Carlton Jakarta mengatakan bahwa, "Lobo & Juno (adalah) world bistro, kita mau lebih me-reach out audience yang lebih muda.""Karena sebenarnya konsepnya sebelum Lobo & Juno adalah Lobo, yang memang fine dining yang serious of culinary. Akhirnya kita rebranding become Lobo & Juno, jadi Lobo & Juno as a character. Bahwa Lobo lahir dari keluarga yang mapan, cukup, ketemulah Juno. Bertemu dengan Juno yang memang suka interior. Tapi sama disatukan dengan travelling dan makanan enak," beber Rizki Permata Sari, Account Director dari Prefinite Communications.Rizki menambahkan bahwa image makan di hotel biasanya hanya kegiatan breakfast dan sudah. Untuk itu ia memaparkan bahwa menikmati kuliner dalam balutan suasana travelling menjadi sebuah pilihan dalam banyak waktu lainnya, utamanya di Lobo & Juno."Kadang orang breakfast dan sudah. Tapi kita ekspektasinya, Lobo & Juno ini bisa menjadi satu tempat pilihan di area yang reachable, mudah diakses di Mega Kuningan dibilang segitiga bermudanya Jakarta Selatan, dengan affordable price," tambah Rizki.Bar di Lobo & Juno juga menghadirkan beragam koktail andalan, salah satunya adalah Negroni, koktail favorit Lobo. Negroni di Lobo & Juno diracik dari Tanqueray No. 10, Campari, dan Antica Formula vermouth dengan komposisi sangat presisi.Selain koktail, Lobo & Juno juga memiliki wine room luas yang mengoleksi lebih dari 150 jenis wine dengan harga bersaing. Tamu yang ingin memilih wine dapat ditemani oleh seorang pakar wine yang senantiasa hadir membantu.Selain menawarkan ruang makan utama, Lobo & Juno juga memiliki tiga ruang privat yang tersedia bagi tamu untuk keperluan rapat atau pertemuan skala kecil. Masing-masing ruang privat tersebut berkapasitas hingga 12 orang.“Kami tak sabar untuk menghadirkan pengalaman kuliner yang baru dan berani kepada para pencinta kuliner di Jakarta. Lobo & Juno akan mempersembahkan hidangan-hidangan menggugah selera serta koktail kreatif yang dibuat menggunakan bahan-bahan terbaik," kata Nitesh."Kami buka untuk brunch, makan siang, dan makan malam. Dan saat malam menjelang, Lobo & Juno bertransformasi menjadi sebuah tempat kongko trendi dengan tawaran hiburan yang memesona. Kami tunggu kedatangannya di Lobo & Juno,” pungkas Nitesh.Intip desain dan kuliner menggoda dari Lobo & Juno, lewat Instagram Lobo & Juno.