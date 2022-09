Pencinta Kuliner, Yuk Merapat ke Jakarta Pizza Festival

(FIR)

Festival Pizza pertama dalam satu tempat hadir di Jakarta. Bagi kamu yang doyan sama makanan ini, jangan sampai enggak datang.Jakarta Pizza Festival ini digelar sejak 14 September 2022 hingga 2 Oktober 2022. Lokasinya berada di Hublife, Taman Anggrek Residences, Jakarta Barat.Juli Erliyanto, Marketing Communications Manager Hublife mengatakan Jakarta Pizza Festival menghadirkan belasan tenant dari resto dan food service dengan menu pizza dan pasta. Mereka di antaranya Pizza Head, Il Gusto Pizza, Pezzo, Pizza Quattro, Warung Pasta, hingga Nuvola Pizza Napoletana by Cakebury Online."Menu pizza yang dihadirkan pun variatif, mulai dari pizza autentik Italia, pizza New York style, hingga fusion pizza yang telah disesuaikan dengan lidah Indonesia. Pengunjung bebas memilih menu yang diinginkan dan mencicipi aneka hidangan yang tersedia," ujar Juli.Untuk memudahkanmu, seluruh transaksi pembayaran di Jakarta Pizza Festival menerapkan sistem cashless atau non-tunai melalui YOBO by Qraved. Kamu hanya perlu scan QR Code yang disediakan dan kemudian bayar melalui m-banking atau e-wallet seperti GoPay, OVO, maupun ShopeePay."Bekerjasama dengan dengan OCTO Mobile by CIMB Niaga pengunjung dapat menikmati promo cashback yang sangat menarik. Pengunjung berhak mendapatkan cashback 50% (maksimal Rp25.000) tanpa minimum pembelian untuk setiap pembayaran di Jakarta Pizza Festival menggunakan aplikasi OCTO Mobile by CIMB Niaga," terang Steven Kim, CEO dan Founder YOBO by Qraved.Selain menikmati berbagai hidangan pizza, kamu juga dapat melakukan berbagai aktivitas menarik. Ada Carnival Games yang berisi permainan klasik ala karnaval dan bar. Di sini, kamu bisa langsung berpartisipasi dan berkesempatan untuk mendapatkan hadiah menarik, seperti mainan anak-anak hingga voucher belanja dari Hublife.Hiburan lainnya berupa Gaming Booth. Di booth ini tersedia aneka permainan seru seperti UNO Cards, monopoli, catur, dan masih banyak lainnya. Kamu diperbolehkan untuk menghabiskan waktu di sini bersama teman dan keluarga tanpa perlu mengeluarkan biaya tambahan.Sebagai salah satu acara puncak Jakarta Pizza Festival akan menghadirkan penampilan specsial dari penyanyi Keisya Levronka pada hari ini. Selain Keisya, acara juga akan dimeriahkan oleh penampilan kreativitas kampus-kampus yang ada di Jakarta Barat.