Menerawang 5 Tren Kuliner di 2022

(Tteokbokki. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

1. Masih tren Korea

(Plant based diet atau makanan sehat. Foto: Ilustrasi/Unsplash.com)

2. Makanan sehat

(Kolab antar chef. Foto: Dailybox | Beyond Rice Box/@dailybox.id)

3. Kolaborasi antar chef

(Espresso Martini. Foto: Dok. Cookist)

4. Espresso Martini

(Potato milk. Foto: Dok. Greenqueen.com.hk)

5. Potato milk

(TIN)

Tren kuliner tak bisa dipungkiri berjalan seperti tren baju dalam dunia fashion. Beragam kuliner pasti akan menjadi highlight di setiap tahunnya. Menebak-nebak makanan apa saja yang akan menjadi tren di tahun depan yang tinggal menghitung hari memang asyik.Paling tidak kamu jadi akan tahu kira-kira kuliner apa saja yang akan trending di tahun yang akan menjadi tahun macan air. Jadi, sudah siap untuk mencoba makanan apa saja?Siapa tahu beberapa malah sudah menjadi makanan favorit kamu lho! Yuk, catat list tren kuliner di 2022 yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber.Sejalan dengan aneka Drakor yang masih hangat, di tahun depan serial Korea yang paling ditunggu-tunggu seperti kelanjutan Kingdom, Vincenzo, The Uncanny Counter dan lainnya yang melejit di tahun 2021, belum lagi Squid Game yang turut memperkenalakn Dalgona Candy masih menjadi magnet di mana kuliner di dalamnya masih menjadi hal yang disukai. Tteokbokki, bibimbap, kimbap, dan teman-temannya masih akan terus bertahan. Pandemi masih ada dan tren orang mulai aware akan makanan sehat masih terus berjalan. Menurut Dietitian Victoria Seaver, M.S., RD dalam Eatingwell menyebut bahwa plant-based diet masih terus berjalan.Lebih banyak orang mencari makanan sehat. 'Meledaknya' pilihan makanan sehat di grocery dan restoran memberikan orang lebih banyak lagi pilihan untuk dikonsumsi. Contohnya seperti Vegan / Plant Based Catering di Plantful.id misalnya.Membeli sayuran atau bahan makanan sehat juga sudah umum dilakukan melalui berbagai platform e-commerce seperti Happy Fresh, Sayurbox, Tanihub, Brambang atau TukangSayur.co.Tatiana Rosana, executive chef dari The Envoy Hotel di Boston mengatakan bahwa tren yang akan datang akan lebih banyak chef yang berkolaborasi.Hal ini seperti yang sukses dilakukan Dailybox, sebuah start-up restoran online multibrand. Ia juga bekerja sama dengan platform digital Dailybox di GrabFood, GoFood dan ShopeeFood.Startup DailyBox didukung oleh Celebrity Chef seperti Chef Juna Rorimpandey dan Chef Renatta Moeloek ini dari data Katadata malah belum lama meraih pendanaan seri A yang dipimpin oleh Vertex Ventures SEA dan Kinesys Group Perusahaan rintisan ini membukukan pertumbuhan pendapatan 700 persen.Debut klasik minuman espresso martini di era 1980-an akan kembali hadir di 2022. Penggemar liquor yang memadukan kopi dengan alkohol benar-benar hits di akhir 2021. British bartender Dick Bradsell di Fred’s Club di London yang pertama kali membuatnya mengatakan minuman ini bisa membuat kamu 'melek'.Espresso martini adalah koktail dingin rasa kopi yang dibuat dengan vodka, kopi espresso, dan minuman keras kopi. Ini bukan martini sejati karena tidak mengandung gin atau vermouth, tetapi merupakan salah satu dari banyak minuman yang memasukkan istilah tersebut ke dalam nama mereka.Felicia Lalomia memprediksi minuman yang tenar di akhir tahun ini, masih akan kembali hadir di 2022 sebagai salah satu minuman fusion yang masih mengisi jagad dunia F&B.Apakah potato milk berasal dari kentang? Secara mengejutkan susu ini terbuat dari kentang. Bagaimana cara membuatnya? Menurut penjualnya Veg of Lund asal Swedia, brand awal yang membuat susu dari kentang ini prosesnya dimulai dari metode pencampuran dan emulsi dari kentang dan minyak rapeseed (minyak lobak).Teknik yang ditemukan dan dikembangkan oleh professor Eva Tornberg di Lund University di Swedia ini katanya penuh dengan manfaat. Terutama bagi mereka yang alergi dan intoleran terhadap susu sapi. Ini juga tanpa kolesterol dan tanpa soy (kedelai).Penuh dengan vitamin D, B12, mineral, dan berbagai vitamin seperti A, C, D, E, dan K seperti vitamin B7, kalsium (klaim Eva sebanyak yang ditawarkan susu sapi), dan iron. Jadi, sudah siap dengan tren kuliner di tahun depan?