Nikmati Nobar Piala Dunia 2022 sambil Icip Piza dan Game Seru

(FIR)

: Perhelatan Piala Dunia 2022 Qatar sedang berlangsung. Beberapa tempat kafe atau resto menyediakan tempat Nonton Bareng (Nobar) perhelatan sepakbola terakbar tersebut.Salah satunya Pizza E Birra yang sejak 1 Desember 2022, menyajikan tempat Nobar dengan mengusung konsep sports bar. Ini merupakan bagian untuk memanjakan para pencinta olahraga yang gemar Nobar bersama teman atau orang-orang tercinta.Pizza e Birra memastikan perayaan kemenangan yang meriah ini akan ada hingga pertandingan final nanti. Baik itu menikmati pertandingan untuk lolos ke babak 16, tiket semifinal, hingga pertandingan final, kamu bisa ikut merayakan momen tak terlupakan bersama teman-temanmu dengan kenikmatan menu spesial Pizza e Birra.Selain itu, kami juga akan menghadirkan permainan seru dengan hadiah menarik serta pertunjukan musik spesial untuk menemanimu, selama perayaan kemenangan pertandingan final (18 Desember). Nikmati pizza mu dengan bir pilihan kami, saksikan pertandingan, dan rayakan bersama momen kemenangan Piala Dunia FIFA Qatar 2022.Dilengkapi dengan dekorasi Piala Dunia yang semakin memeriahkan suasana, kamu juga dapatmenikmati berbagai menu spesial selama pertandingan berlangsung, mulai dari Menu Special Kick Off yang menyajikan Nachos Style Pizza Chips dan bir pilihan, Chilli Con Carne (kentang goreng yang dilengkapi dengan daging sapi cincang dan keju leleh yang lezat), Fish and Chips yang menggoda selera, serta Sandwich Steak Lada Hitam dan House Cheeseburger yang menjadi favorit sepanjang masa.“Kami akan menyiarkan rangkaian pertandingan mulai dari pertandingan memperebutkan kemenangan di babak 16 hingga semifinal dan pertandingan final selama pesta Piala Dunia FIFA Qatar 2022 berlangsung," ujar ujar Ananda Soebandono Marketing Manager Pizza e Birra."Kami tidak hanya menyediakan ruang untuk menyaksikan meriahnya Piala Dunia tetapi kami juga selalu mencari cara untuk meningkatkan pengalaman dan menciptakan aktivitas yang menarik bagi semua pelanggan kami," sambungnya.Di antaranya, berbagai menu spesial yang tentunya akan semakin melengkapi meriahnya Piala Dunia, fun games yang sudah kami rancang dengan seksama untuk hadirkan lebih banyak kesenangan bagi para pengunjung, hingga pertunjukan musik yang menghibur, diharapkan akan membawa pengalaman yang luar biasa di Pizza e Birra selama perayaan salah satu acara olahraga terbesar tahun ini.Menu Special Extra Time disajikan dengan Nacho Style Pizza Chips dan bir pilihan, serta berbagai pilihan pizza yang menggugah selera dari Beef Pepperoni Giant Pizza, Meat Loaded Giant Pizza, Truffle Mushroom Giant Pizza, hingga Classic NY Cheese Giant Pizza. Tentunya Pizza tidak akan lengkap tanpa makanan ringan! Bucket BBQ Wings dan Champion’s Platter tentunya menjadi pilihan tepat bagi kamu untuk menonton pertandingan bersama keluarga dan kolega.Jangan lewatkan pertandingan-pertandingan seru mulai dari Korea Selatan vs Portugal pada 2 Desember, Babak 16 Besar: 3 Desember 4 Des, 5 Desember, 6 Desember (akan ditayangkan di semua outlet), Perempat final: 9 Desember, 10 Desember (akan ditayangkan di semua outlet) dan nikmati pertunjukan musik, fun games, dan bir pilihan kami di perhelatan Pertandingan final pada 18 Desember di Pizza e Birra (akan ditayangkan di semua outlet).Kamu bisa mendapatkan momen dan menu tersebut hanya dengan pembelian minimum seharga Rp150 ribu/pax untuk RSVP, kamu dapat menikmati bir dan makanan lezat untuk merayakan kemenangan tim favorit mereka dan serunya pertandingan.Kamu yang berkunjung tanpa reservasi (walk-in-guests) dapat menikmati sesi nobar dengan pembelian minimum Rp 175,000++/pax (untuk highlight matches) dan Rp 150,000++/pax (untukpertandingan lainnya).Untuk sesi Final (Winning Party), Decade (di Pizza e Birra Setiabudi, Jakarta), Apokayan (di The Loop, Surabaya) dan FourT Project (di Pizza e Birra Petitenget, Bali) akan siap bernyanyi bersamamu dan menghibur semua pengunjung untuk perayaan malam yang penuh dengankemenangan.