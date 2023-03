Quba Resto Sajikan Kue Rangi hingga Nasi Kebuli selama Ramadan

Ketika memasuki area, kamu akan disambut instalasi yang berbau pedesaan. Foto: A. Firdaus/Medcom

25 tenant dan live cooking

Berada di Kawasan Jakarta Selatan, tak lengkap rasanya jika Quba tak menampilkan Ikon Kuliner Betawi, yaitu Kerak Telor. Foto: A. Firdaus/Medcom

Meski tak fokus lagi ke kuliner Timur Tengah, bukan berarti Nasi Kebuli ditiadakan di Quba tahun ini. Foto: A. Firdaus/Medcom.

Atraksi kungfu chef

Kuliner menarik pun ditampilkan di sini, yaitu Kopi Turki alias Falafel yang dimasak menggunakan pasir. Foto: A. Firdaus/Medcom

(FIR)

Bisa bernostalgia dengan makanan yang terancam langka bisa menjadi pilihan berbuka puasa kamu selama Ramadan ini. Dari kue Rangi yang terancam punah, hingga Nasi Kebuli dengan nuansa kental Ramadan, Quba Ramadan Pop Up Resto mampu menyajikan rangkaian menu yang menarik tersebut.Terletak di The Aria Ballroom and Terrace, lantai 2 The Tribrata Darmawangsa, Quba Ramadan Pop Up Resto mengusung desain bersuasana alam selama Ramadan ini. Tujuannya, agar kamu yang tak bisa mudik tahun ini bisa tetap menikmati kuliner kampung halaman.Hal itu diamini General Manager The Tribrata Ferri Irawan. Menurutnya, tema tahun ini adalah Kembali ke Alam. Para tamu diajak untuk merasakan suasana berbuka puasa di tengah alam pedesaan atau perkampungan melalui permainan dekorasi yang natural.Quba Ramadan Pop Up Resto mengusung konsep Berbuka Puasa All You Can Eat. Di mana pada tahun kelima penyelenggaraan, resto ini menghadirkan lebih dari 100 pilihan menu untuk berbuka puasa yang khas dan istimewa selama satu bulan."Dan seperti tahun-tahun sebelumnya, Quba Ramadan Pop Up Resto berkonsep all you can eat dengan lebih dari 100 pilihan menu istimewa. Karena temanya pedesaan, menu tahun ini didominasi beragam masakan khas Nusantara," kata Ferri.Setidaknya ada 25 tenant yang terhampar di Quba Resto dan menghadirkan live cooking untuk para tamu. Nantinya para tamu langsung proses pembuatan makanan dan minuman pesanan mereka sebelum menyantapnya secara fresh from the oven.Misalnya kue rangi, kue pepe, kopi turki, kerak telor, aneka makanan ringan khas Turki alias falafel, aneka nasi goreng, sate maranggi dan sate madura, sop buntut, laksa, dan lain-lain."Konsistensi kami dengan tema-tema unik serta pilihan menu yang sangat beragam membuat orang selalu datang untuk berbuka puasa di sini. Apalagi ada ruangan indoor dan outdoor yang memberikan pilihan suasana," terang Ferri.Harga buka puasa prasmanan di Quba Ramadan Pop Up Resto dibanderol Rp348.000 per pax. The Tribrata juga menghadirkan sejumlah paket khusus menginap di Sutasoma Hotel plus berbuka puasa di Quba Ramadan Pop Up Resto. Tarifnya mulai Rp1.160.000.Tak hanya menu yang disajikan, para tamu juga akan melihat atraksi Chef Muto yang bakal memamerkan keahlian memasak ala Kungfu. Tentu ini akan menjadi suasana berbuka puasa bersama yang mengesankan.Ferri mengungkapkan, memasuki tahun kelima operasionalnya, para tamu Quba Ramadan Pop Up Resto memang sudah tersegmentasi yakni kalangan eksekutif, profesional, sosialita, selebritas, dan keluarga.Sebagian besar tamu datang berdasarkan reservasi. Untuk pekan pertama Ramadan kali ini, sudah ribuan tamu melakukan reservasi.Gladys Suwandhi, salah satu pengunjung Quba Resto, mengaku sangat tertarik dengan konsep dan aneka pilihan menu yang disajikan. Menurutnya, tahun lalu ia datang ke sini dengan konsep Timur Tengah, namun tahun ini konsepnya menghidangkan makanan-makanan Nusantara."Saya tak sabar untuk berkolaborasi dengan chef Quba Resto," pungkas aktris yang kini aktif memasak itu.The Aria Ballroom and TerraceLantai 2 The Tribrata DarmawangsaJl. Darmawangsa III No.2, RT.2/RW.1, Pulo, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12160Phone: (021) 5203159