Ini 3 Menu Pasta Spesial Ramadan dan Lebaran

(FIR)

Di pengujung Ramadan dan menyambut lebaran , kolaborasi dunia kuliner menghasilkan tiga menu spesial berbahan pasta . Menu ini merupakan inisiasi dari San Remo, produsen pasta asal Australia yang berkolaborasi dengan Kitchenette.Ketiga menu eksklusif tersebut adalah Black Pepper Aglio Olio with Beef Brisket, Cabai Garam Shrimp Spaghetti, dan Creamy Tomato Penne with Roasted Chicken. Seluruh menu spesial ini dapat dinikmati sepanjang bulan Ramadan hingga pada tanggal 8 Mei 2022 mendatang.Ketiga menu spesial ini merupakan hidangan dengan cita rasa Asia yang berpadu dengan sentuhan modern pasta jenis spaghetti dan penne. Yang pertama, Black Pepper Aglio Olio with Beef Brisket merupakan adaptasi dari classic aglio olio spaghetti yang digabungkan dengan lada hitam dan potongan daging sapi yang meleleh di mulut.Berikutnya, Cabai Garam Shrimp Spaghetti yang dilengkapi dengan udang goreng tepung cabai garam, sebuah sajian yang memanjakan para pencinta asin dan pedas. Sementara Creamy Tomato Penne with Roasted Chicken adalah santapan perpaduan krim dan saus tomat segar dengan potongan dada ayam marinasi, yang memberikan pengalaman berbuka puasa yang lembut."San Remo bangga untuk menghadirkan menu eksklusif persembahan istimewa di bulan penuh makna. Rangkaian menu spesial ini adalah sajian khas yang diracik bersama Kitchenette, salah satu brand restoran ternama di Indonesia untuk menghadirkan tiga menu spesial yang hanya dapat dinikmati selama bulan Ramadan," ucap Senior Brand Manager PT Sukanda Djaya Evlin Wangsadirdja.Pasta sendiri merupakan salah satu jenis makanan paling populer di dunia dengan banyak penggemar, termasuk di Indonesia. Hadirnya ketiga menu spesial Ramadan ini dapat menjadi opsi hidangan berbuka puasa ala menu makanan internasional yang tetap familiar di lidah masyarakat Indonesia. Selain itu, juga menjadi pilihan menu untuk disajikan saat hari raya Idulfitri.Semua menu kolaborasi San Remo dan Kitchenette ini tersedia dengan harga jual mulai dari Rp85.000. Bagi penggemar pasta yang tertarik untuk mencoba, ketiga menu pasta ini dapat dipesan secara dine in ataupun layanan pesan antar di seluruh gerai Kitchenette yang tersebar di Jakarta, Bali, dan Surabaya."Bulan Ramadan merupakan momentum istimewa yang banyak ditunggu oleh sebagian besar masyarakat. Untuk merayakan kebersamaan di bulan ini, kami bangga untuk menghadirkan menu istimewa dan promo menarik untuk memanjakan para penggemar di Indonesia. Kami berharap kolaborasi ini mendapat sambutan baik dan dapat menambah semarak bulan Ramadan," tutup Evlin.