Bagaimana Rasanya Afternoon Tea dengan Inspirasi Guerlain Haute Perfumerie?

(Pengalaman afternoon tea yang tersedia di Peacock Lounge ini tersedia dari tanggal 21 Juli sampai 31 Agustus 2023.

Tadisi ngeteh orang Inggris-yang biasa disebut dengan afternoon tea, dilakukan saat waktu sore hari. Waktu yang pas untuk menyajikan afternoon tea adalah saat pukul empat sore dan disajikan bersama kudapan seperti sandwich, cake, serta scone.Dilansir dari Historic UK, konsep afternoon tea ini dikembangkan pertama kali di Inggris oleh Anna, Duchess of Bedford ketujuh, pada 1840. Pada saat itu Anna merasa kelaparan di sore hari sedangkan hidangan makan malam akan siap sekitar pukul delapan malam. Hal ini pun menjadi sebuah kebiasaan yang terus ada hingga saat ini.Dan, buat kamu yang ada di Jakarta juga bisa lho merasakan afternoon tea yang telah melekat berabad-abad ini di Fairmont Jakarta. Afternoon Tea di Fairmont Jakarta menjadi semakin hidup dan semerbak dengan wewangian mewah yang khas dari koleksi "L'Art & La Matière" Parfumerie d’Art collection by Guerlain, House of Perfumery dan Konsmetik terkenal asal Prancis.Tersedia dari tanggal 21 Juli sampai 31 Agustus 2023, pengalaman afternoon tea yang tersedia di Peacock Lounge ini dikurasi untuk para tamu yang menghargai keindahan dan seni menikmati teh sore.Guerlain adalah alkemis asal Paris yang mengejar pencarian tak terbatas untuk memanjakan seluruh indra melalui kekayaan dan keindahan alam sejak 1828. Dengan memadukan kualitas, kemewahan dan pengolahan yang berkelanjutan, semua produk wewangian dan kosmetik karya Maison ini sangat disukai oleh banyak wanita di Prancis and beyond.Setiap produk "L'Art & la Matière" merupakan representatif cerita antara Guerlain Perfurmers dengan bahan baku unik yang bahkan hampir tidak pernah digunakan untuk membuat aneka ragam wewangian.Terinspirasi oleh scent yang digunakan secara unik oleh L’Art & la Matière, tim pastry Fairmont Jakarta telah menciptakan ragam menu yang menggunakan bahan dasar dari aneka buah, bunga, dan rempah-rempah.Aneka bunga yang berwarna, rasa buah yang bervariasi, serta wangi earthy yang khas berpadu untuk menghasilkan kenikmatan afternoon tea yang dapat menyenangkan semua indra.Dalam kolaborasi ini, pelanggan Guerlain yang berbelanja di Guerlain Boutique di Plaza Senayan dapat menikmati potongan khusus 15 persen untuk L'Art & La Matière Afternoon Tea di Peacock Lounge.Sebaliknya, para tamu yang menikmati afternoon tea di Peacock Lounge bisa mendapatkan hadiah eksklusif dari Guerlain yang dapat diambil langsung di Guerlain Boutique, Plaza Senayan.Peacock Lounge menghadirkan pengalaman Afternoon Tea yang memesona dan memikat para tamu, dalam suasana yang cantik dan elegan. Para tamu akan disuguhkan sajian yang terinspirasi dari bahan-bahan khas L’Art & la Matière.Di antaranya bunga mawar, bunga melati, bunga lavender, jeruk Mandarin, earl grey, cengkeh, buah persik, dan kacang almond – yang kemudian disajikan dalam ragam variasi kudapan manis seperti Clove Chocolate Tart, ganache cokelat yang terbuat dari dark chocolate serta cengkeh.Terdapat juga Peach Mousse yang memiliki rasa segar dari krim buah persik di atas butter sable, dan Rose Cherry Panna Cotta berisi ceri yang dilapisi dengan panna cotta mawar yang harum.Untuk menyeimbangkan kudapan manis, para tamu juga dapat menikmati aneka hidangan gurih dan lezat seperti Truffle Mushroom Sandwich yang berisi adonan jamur dan truffle, anchovy, minyak zaitun, dengan roti panggang hitam; ada pula Basil Crisp Chicken, tartlet dengan taburan daun kemangi renyah yang berisi krim mousse ayam, serta Cured Salmon Crepes yang berisi krim keju dan bertabur daun dill yang kaya rasa.Tidak lupa, afternoon tea set di Fairmont Jakarta juga menyajikan madeline dan scones yang dilengkapi dengan sour cherry jam dan krim.Tidak hanya itu, para tamu juga dapat memilih ragam minuman, termasuk lebih dari 20 variasi teh premium dari TWG dan aneka minuman kopi. Guerlain “L’Art & la Matière” Afternoon Tea dapat dinikmati seharga Rp588.000++ dan sudah termasuk pilihan teh atau kopi, serta sparkling floral tea untuk dua orang. Afternoon Tea Set tersedia setiap hari, dari 21 Juli hingga 31 Agustus 2023, mulai pukul 12.00 sampai 18.00. Jadi kapan kamu kamu ke sini?