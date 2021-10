Squid Game Meroket, Penjual Permen Dalgona pun Panen

Membuat 700 permen dalgona

(Kini demam membuat permen dalgona pun merambah ke seluruh dunia. Intip cara bikinnya Gabrielle Williams. Video: Dok. Instagram Gabrielle Williams/@gabbyjaye)

Merambah ke luar Korea Selatan

(TIN)

Manisan Korea Selatan yang ditampilkan sebagai salah satu tantangan mematikan dalam serial film " Squid Game " telah menjadi fenomena yang menjanjikan. Bagaimana tidak berkat film tersebut, permen Korea Selatan yang ditampilkan dalam salah satu tantangan mematikan menjadi laris di pasaran.Salah satu tantangannya adalah kontestan yang kekurangan uang di acara itu harus sukses mengikuti ukiran simbol dari tantangan tersebut dengan sebuah alat tanpa cela atau permen terukir mulus tanpa ada retakan sedikitpun. Permen gula yang disebut dalgona harus diukir sedikit demi sedikit dengan waktu tertentu tanpa cacat atau retak, atau berisiko ditembak oleh penjaga bertopeng jika tak berhasil.Dalgona, ya permen yang saat ini sedang trending ini biasanya dijual dengan berbagai bentuk tetapi "Permainan Cumi" menampilkan empat, segitiga, lingkaran, bintang, dan payung.Sepotong permen dalgona dijual berkisar 2.000 won atau sekitar Rp24.155. Tapi jika kalian bisa mengeluarkan ukiran dalam permen tanpa rusak, kalian bisa memperoleh satu permen secara gratis.An Yong-hui, 37, telah membuat dalgona selama delapan tahun terakhir di distrik universitas di Ibu kota Seoul. Ia dan rekan kerjanya menggunakan 15 kg gula untuk membuat 700 permen untuk pembuatan film pada bulan Juni 2020 dari episode ketiga acara tersebut, yang digambarkan sebagai bagian yang sama "manis dan mematikan."Fantastisnya, akibat dari popularitas acara tersebut telah melonjak sejak pemutaran perdana bulan lalu, An belum bisa pulang selama seminggu untuk memenuhi permintaan dari penggemar "Squid Game" yang bersemangat mulai mengantre di luar tempat An berjualan, walaupun kiosnya belum buka.Kalau sebelum demam Squid Game, An hanya mampu menjual kurang dari 200 permen, kini ia menjual lebih dari 500 dalgona sehari. Wow!Untuk para warga di Korea Selatan, permen dalgona adalah jajanan anak sekolah. Para penjual dalgona kerap menjual permen itu di depan sekolah-sekolah seperti halnya permen gulali di Indonesia.Tapi pada tahun 2000-an jajanan ini mulai redup. An menjelaskan jika permen itu sudah menjadi jajanan anak sekolah jauh sebelum itu.Sejalan dengan ledakan viral acara tersebut, pemirsa internasional pun memposting upaya mereka membuat dalgona dan melewati tantangan di platform berbagi di media sosial berbasis video dan media sosial lainnya.Bahkan pasar e-commerce pun menjual peralatan dan perlengkapan memasak dalgona. Di Singapura pun muncul bisnis kafe terbaru yang memanfaatkan sensasi Squid Game dan drama tantangan dalgona.Duduk dengan alis berkerut dan konsentrasi yang intens, penggemar Squid Game Wang Chen, 32, tidak berhasil mengambil permen dalgonanya yang lembut.Kegagalannya itu, berarti kematian di Squid Game. Tapi kafe tersebut, artinya dia akan kehilangan hadiah. "Saya hampir berhasil ... jika kamu begitu ketat seperti di acara TV yang sebenarnya, maka saya akan pergi," tawa Wang.Jangan sedih dan takut, kamu bisa berlatih membuat permen dalgona yang sedang kekinian itu sendiri lho di rumah. Mau tahu caranya? Kami berikan cuplikan dari YouTube EasyKoreanFood dengan judul "How to Make Korean Traditional Sugar Candy." Coba buat dan berlatih di rumah untuk seru-seruan saat kumpul keluarga atau acara saat weekend.