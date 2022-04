Mamam Dulu, Yuk! Ragam Kuliner dari Mojokerto Sampai Banyuwangi Siap Menemani (seri 3-Jalur Pantura)

(Nasi Pecel Mbak Toety. Foto: Dok. Istimewa)

Mojokerto

1. Nasi Pecel Mbak Toety

2. Sambel Wader Bu Tin Trowulan

3. Soto Daging H. Sukron Mahmud

Surabaya

Surabaya

1. Rawon Kalkulator

Pasuruan

Pasuruan

1. Nasi Punel Hj. Lin

Malang

Malang

1. Warung Tahu Lontong Lonceng

2. Bakso President Malang

Probolinggo

Probolinggo

1. Bakso Eddy

Situbondo

Situbondo

1. Nasi Sodu

2. Sate Olean

3. Lele Bakar Situbondo

Banyuwangi

Banyuwangi

1. Sego Cawuk Warung Bu Mantih

2. Rujak Soto Mbok Bret

3. Sego Tempong Mbok Wah

Rasanya sudah tidak sabar untuk bertemu sanak saudara di kampung halaman. Berjam-jam di perjalanan hilang sekejap. Tak ada lagi rasa lelah duduk berlama-lama di kendaraan dan bermacet ria. Bersilaturahmi dan saling memaafkan tentu akan menjadi obat pelepas rindu selama bertahun-tahun tak bersua.Bila kamu pemudik yang mengambil jalur Pantura dengan tujuan Mojokerto, Surabaya, Pasuruan, Malang, Probolinggo, Situbondo, sampai Banyuwangi, rasanya tidak klop kalau tidak mampir untuk menikmati kuliner di sepanjang jalan tersebut. Soal rasa, tidak usah diragukan.Kalau bingung mau kulineran apa, Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan telah merilis buku "Melalui rilis yang diterima Medcom.id diharapkan, buku "Yuk Mampir! - Peta Kuliner Jalur Lebaran Pulau Jawa" ini bisa menjadi salah satu referensi dalam mencari informasi kuliner di daerah sepanjang jalur Lebaran di Pulau Jawa, baik Jalur Pantura maupun Non Pantura.Jadi, sudah siap berkuliner di sepanjang jalur mudik? Yuk, mampir dan nikmati cita rasa masakan khas dari tujuh kota berikut ini:Nasi Pecel Mbak Toety begitu enak dan tentunya mantap rasanya, yang terdiri dari sayur taoge, kangkung, kacang panjang dan lainnya. Sambelnya juga enak dengan yang tidak begitu pedas, ditambah rempeyeknya yang gurih danrenyah.Lokasi resto: Jl. Bhayangkara. No. 12, Mergelo, Miji, Prajurit Kulon, Mojokerto.Sambel wader merupakan olahan makanan berbahan dasar ikan wader. Diolah dengan bumbu khas lokal dipadukan dengan sambal terasi khas Kabupaten Mojokerto.Lokasi resto: Jl. Pendopo Agung No. 99, Ngelinguk, Trowulan, Mojokerto.Tlp: 0821-4272-9090Menu soto ini merupakan soto daging Madura di mana kamu bisa memilih soto daging atau jeroan. Dengan potongannya yang besar-besar, dijamin semakin menggugah selera. Tak hanya besar, soto berkuah bening ini juga memiliki arsa daging yang gurih dan empuk.Lokasi resto: Jl. Mojopahit No. 555, Mergelo, Kranggan, Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, Jawa Timur.Tlp: (0321) 394-237Santapan berkuah warna hitam - berasal dari keluwek - ini, berisi daging sapi yang dipotong kecil-kecil. Bagian daging yang digunakan adaalh sandung lamur.Lokasi resto: Sentra PKL Taman Bungkul, Jl. Raya Darmo, Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur.Tlp: (0321) 394-237Makanan khas dari kota Bangil, Pasuruan ini bertekstur lembut dan agak menggumpal. Disajikan di atas piring beralaskan daun membuat Nasi Punel Hj. Lin ini semakin nikmat.Lokasi resto: Jl. Jaksa Agung Suprapto, Pasuruan.Tlp: 0851-0176-9354Makanan ini terdiri dari tahu telor. Bisa dinikmati dengan lontong atau nasi. Ditambah dengan kecambah, acar, kacang, koya kelapa, kecap, dan petis, semakin membuat bumbunya terasa pas di lidah.Lokasi resto: Jl. Martadinata, Kotalama, Kedungkandang, Malang. Jawa Timur.Telp: (0341) 444-4117Banyak orang menyukai penganan bakso. Hanya saja, yang membedakan bakso Malang ini dengan bakso lainnya, di dalam mangkuk, selain bakso juga ada isian daging sapi dan dilengkapi isian lainnya.Lokasi resto: Jl. Batanghari No. 5, Rampal Celaket, Klojen, Malang, Jawa Timur.Tlp: (0341) 496-746Isian per satu porsi bakso ini benar-benar menggiurkan. Ada bakso seperti urat berbentuk segitiga, ati, telur, serta tahu isi, dan bakwan goreng. Dengan kuah bening beraroma semerbak dan tambahan daun seledri, akan semakin menambah nikmat rasa bakso ini. Jangan lupa berikan sambal khas racikan Pak Eddy, ya!Lokasi resto: Jl. Soekarno Hatta No. 158A, Pilang, Kademangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur.Tlp: (0335) 435-669Merupakan sepiring nasi dengan kuah gulai lawuh yang dicampur kacang panjang. Intinya, naso lawuh sayurnya berkuah santan dengan aluk ikan tongkol yang dimasak bumbu merah. Tidak lupa sambal terasi taoge.Lokasi resto: Warung Nasi Sodu, Pecel Khas Asembagus - Awar awar, Awar-awar, Asembagus, Situbondo, Jawa Timur.Terkenal dengan tekstur satainya yang empuk da rasa yang lezat, menjadikan santapan ini tak susah dijumpai, termasuk di Situbondo. Selain itu pilihan bumbu dan rempah-rempah merupakan sudah digunakan turun temurun dari Hj. Ilmi.Lokasi resto: Jl. Basuki Rahmat No. 2B, Mimbaan Utara, Mimbaan, Panji, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur.Lele yang dibudidayakan secara organik ini paling cocok dinikmati dengan nasi hangat dan cocolan sambal.Lokasi resto: Istana Lele, Jl. Raya Banyuwangi, Desa Banyuputih, Curah Laci, Banyuputih, Situbondo, Jawa Timur.Terdiri dari nasi dengan campuran kuah yang terbuat dari parutan kelapa muda, jagung muda yang bakar, dicampur dengan timur. Disertai pula dengan cabai, bawang merah, bawang putih, dan sedikit asam. Rasa pedas segar pun tercipta.Lokasi resto: Dusun Prejengan, Desa Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Banyuwangi.Masakan khas Banyuwangi ini merupakan paduan antara rujak sayur dan soto - soto daging atau babat - dengan aroma terasi. Soto ini kerap disajikan dengan es temulawak.Lokasi resto: Jl. Raya Jember No. 72, Banyuwangi.Tlp: 0812-5268-1278Kuliner ini menawarkan sajian seafood, seperti ikan goreng, cumi, dan kepiting. Seperti namanya, 'tempong' yang berarti tampar, rasa masakan ini memiliki rasa yang 'nampar' alias enak banget.Lokasi resto: Jl. Gembrung No. 220, Lingkungan Watu Ulor, Bakungan, Glagah, Banyuwangi.Tlp: 0822-3163-1493