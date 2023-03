Indahnya Buka Puasa Sambil Nikmati Senja di Pusat Kota

(Keseruan buka bersama kala senja di lantai 10 Plangi Sky Dining. Foto: Dok. Istimewa)

(TIN)

Berbuka puasa memang nikmat. Apalagi ditemani oleh keluarga, sahabat tercinta, dan kesayangan kamu. Setelah seharian kamu beribadah dalam puasa kamu, tiba saatnya buka puasa bersama. Ditambah dengan suasana yang nyaman dan senja di waktu magrib yang mampu mengantarkan atmosfer jingga yang hangat.Buat kamu yang berada di pusat kota hal ini tentu saja bisa direalisasikan. Melalui pemandangan sunset di lantai yang tinggi yaitu lantai 10 di Plangi Sky Dining. Salah satu tempat ciamik di The Plaza Semanggi.Kali ini mal yang terletak di pusat kota ini mengambil tema “Iftar with Sunset View” yang dilengkapi dengan menu yang siap memanjakan lidah pengunjung. Di antaranya yaitu ayam goreng dan bakar, nasi uduk, sop daging, dan soto ayam.Tentu saja ada beragam menu takjil , seperti kolak pisang, es campur, bubur kacang hitam, es lemonade, dan lainnya.Selain cita rasa Indonesia, Iftar with Sunset View kali ini juga menawarkan pilihan menu western juga lho seperti seafood skewer, spaghetti bolognese, dan beberapa menu lainnya.Takut enggak kebagian tempat duduk? Jangan khawatir karena kapasitasnya bisa memuat lebih dari 200 kursi. Memanjakan setiap angle pemandangan sunset sambil menunggu waktu berbuka puasa.Hiburan live music yang membawakan lagu lagu rohani juga akan menemani selama kamu berbuka puasa. Sambil menikmati hidangan buka puasa, pengunjung dapat menikmati pemandangan gedung dan gemerlap kota Jakarta di waktu malam.Siap melayani kamu dari jam 4 sore sampai pukul 12 malam kamu juga dapat menemukan beberapa restoran, seperti Teman+, Hiri Coffee, Tokyo Kitchen, Oppa Noona, Bikewing, Chicken Omelette, Sky Kitchen, Chickee Jazz, Kopi Kampoeng, Sate Gue, Bakso Hot, serta Dapur Mama Ete.Kalau menurut kamu masih kurang, masih ada lagi beberapa tempat resto lainnya seperti Radja Cobek, Yoshinoya, KFC, Ayam Goreng Karawaci, Bakso Total Solo dan pilihan tenant food & beverages lainnya yang berlokasi di lantai 3A The Plaza Semanggi.Pahala Situmeang, selaku Mall Director The Plaza Semanggi, menjelaskan, ”Ini merupakan tahun kedua The Plaza Semanggi menawarkan tempat buka puasa di Plangi Sky Dining dengan konsep all you can eat buffet, dimana pada tahun lalu mendapatkan antusias masyarakat yang luar biasa dengan reservasi yang melebihi kapasitas yang kami sediakan.""Untuk itu, tahun ini kami menambah 30 persen kapasitas tempat duduk untuk berbuka, yang tadinya 150 menjadi lebih dari 200 tempat duduk untuk dapat menampung lebih banyak pengunjung yang ingin menikmati buka puasa dengan pemandangan sunset di sini," tambah Pahala lagi.“Dengan adanya buffet untuk berbuka puasa di Plangi Sky Dining, kami berharap dapat menjawab kerinduan masyarakat terhadap The Plaza Semanggi yang saat ini sedang melakukan persiapan renovasi untuk suasana yang baru. Hal ini memang membuat beberapa koridor The Plaza Semanggi tidak lagi ada tenant," katanya."Namun, kami harapkan dengan renovasi ini, The Plaza Semanggi dapat melayani masyarakat dengan tampilan gedung yang baru dan berbagai tenant yang lebih baik, sehingga dapat menjadi pilihan masyarakat saat ini,” beber Pahala.Kamu bisa merasakan event buka puasa ini yang dimulai sejak 24 Maret dan akan berakhir pada 16 April 2023, untuk setiap hari Jumat, Sabtu dan Minggu, pada pukul 17.00 hingga 20.00 WIB.Menawarkan konsep all you can eat buffet, Plangi Sky Dining bisa memuaskan kamu dengan beragam makanan cita rasa Indonesia, mulai dari takjil hingga dessert dengan harga Rp140.000 per orang. Jadi, kapan kamu bukber di sini? Ajak keluarga, sahabat, atau orang terkasih kamu ya! Selamat berbuka puasa!