Ketika Chef Ternama Berkolaborasi Bangkitkan Industri Kuliner dari Pandemi

Pandemi banyak mengajarkan masyarakat tentang pentingnya berkerjasama dan berkolaborasi. Tak hanya para musisi atau pekerja seni, para juru masak pun bisa melakukan hal serupa.Kolaborasi para juru masak tentu menyajikan makanan terbaik untuk memanjakan lidah pecinta kuliner . Hal itulah yang dilakukan enam chef yakni, Adam Rizal (VIN+ Kemang dan GSA) sebagai tuan rumah, Adit dari SIR LOIN, Arief Rachman dari JOWA.Lalu ada Didi Lainnua dari TWG, Jamie Najmie dari MAZARAAT Artisan Cheese, Zikri dari ANGGANA, dan Yudhistira dari DEAN HART'S BBQ . Mereka berkolaborasi demi satu tujuan yakni membangkitkan lagi gairah di industri restoran Efek pandemi covid-19, memang berdampak besar bagi dunia food and beverage. Mereka mengubah konsep fine dining menjadi fun dining."Acaranya outdoor di luar. BBQ, smoke, gelato yang dicombine dengan teh dari TWG. Cara buat cheese juga ditunjukkan ke tamu. Sebenarnya event ini untuk memberi tahu kepada semuanya tentang apa itu cheese dan wine," kata Adam.Bagian spesial dari event bertajuk Chef in da Hood ini ada pada keju yang digunakan. Nantinya akan ada showcase bagaimana pembuatkan keju dilakukan.Chef in da Hood akan berlangsung di VIN+ Kemang pada, 27 Agustus 2022. Untuk bisa menyicipi menu yang disajikan dari para chef ternama ini, para pengunjung hanya perlu merogoh kocek Rp 399 ribu."Saya senang sekali bisa diajak teman-teman chef di sini. Kami sendiri kesulitan, tahunya masyarakat hanya keju terang bulan. Sementara kami membuat keju sebenarnya. Ada sembilan jenis keju yang akan dibawa dan ini merupakan produksi asli Indonesia," ujar Jemy dari Mazaraat.